Lucca-Milan: il Napoli valuta il prestito, ma serve anticipare il riscatto

Lo spazio si restringe e il rendimento non decolla. Con il rientro di Lukaku ormai prossimo, il destino di Lorenzo Lucca potrebbe essere lontano da Napoli già a gennaio. L'attaccante ex Udinese sta faticando a incidere e, scrive il Corriere dello Sport, la società sta riflettendo sulla possibilità di cederlo in prestito per permettergli di giocare con continuità.