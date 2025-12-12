Logo SportMediaset

Mercato

Lucca-Milan: il Napoli valuta il prestito, ma serve anticipare il riscatto

12 Dic 2025 - 10:06
Lorenzo Lucca © IPA

Lo spazio si restringe e il rendimento non decolla. Con il rientro di Lukaku ormai prossimo, il destino di Lorenzo Lucca potrebbe essere lontano da Napoli già a gennaio. L'attaccante ex Udinese sta faticando a incidere e, scrive il Corriere dello Sport, la società sta riflettendo sulla possibilità di cederlo in prestito per permettergli di giocare con continuità.

L'operazione uscita, seppur "viva" nelle idee del club, si scontra con due ostacoli principali che rendono la strada in salita:

  • Il nodo contrattuale: Lucca è arrivato in prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione. Per poterlo girare a un'altra squadra a gennaio, il Napoli dovrebbe prima trovare un accordo con l'Udinese e anticipare il riscatto del cartellino.
  • La resistenza di Lucca: nonostante la prospettiva di essere chiuso da Lukaku (con tre punte per una sola maglia), il giocatore vorrebbe restare per dimostrare il suo valore in azzurro.

La società partenopea ha parlato di Lucca anche con il Milan, ma al momento la situazione resta in stand-by in attesa di capire la fattibilità dell'operazione.

