Lucca-Milan: il Napoli valuta il prestito, ma serve anticipare il riscatto

Lorenzo Lucca © IPA
Lo spazio si restringe e il rendimento non decolla. Con il rientro di Lukaku ormai prossimo, il destino di Lorenzo Lucca potrebbe essere lontano da Napoli già a gennaio. L'attaccante ex Udinese sta faticando a incidere e, scrive il Corriere dello Sport, la società sta riflettendo sulla possibilità di cederlo in prestito per permettergli di giocare con continuità.
L'operazione uscita, seppur "viva" nelle idee del club, si scontra con due ostacoli principali che rendono la strada in salita:
La società partenopea ha parlato di Lucca anche con il Milan, ma al momento la situazione resta in stand-by in attesa di capire la fattibilità dell'operazione.