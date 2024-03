Ufficiale: Tudor a Roma, è il nuovo allenatore della Lazio

LAZIO

Il nuovo tecnico biancoceleste farà il suo esordio in panchina alla ripresa contro la Juve

© lazio È il giorno di Igor Tudor alla Lazio. L'allenatore croato è sbarcato nel pomeriggio presso l'aeroporto romani di Fiumicino per recarsi poi immediatamente, accompagnato dall'entourage biancoceleste, al centro sportivo di Formello per firmare il contratto che lo legha alla Lazio fino al 2025 con opzione al 2026: "La S.S. Lazio - recita il comunicato del club - rende noto che Igor Tudor, a decorrere dalla data odierna, assume il ruolo di responsabile della prima squadra". Il primo allenamento è previsto per mercoledì, con una doppia seduta che verrà ripetuta anche il giorno dopo. L'esordio in panchina alla ripresa del campionato con la delicata sfida contro la Juve.

Il nuovo allenatore della Lazio - che prende la squadra dopo il successo ottenuto contro il Frosinone con in panchina Martusciello, vice del dimissionario Sarri - sarà subito atteso da un battesimo di fuoco e lo attende poi un mini-ciclo di ferro: il 30 marzo, appunto, contro la Juventus, poi il 2 aprile in Coppa Italia sempre contro i bianconeri e poi il 7 aprile c'è il derby con la Roma.

Non è fra l'altro la prima volta che i destini di Tudor e di Sarri si incrociano: nel 2020 era stato collaboratore di Pirlo a Torino, quando l'attuale allenatore della Sampdoria prese il posto di Sarri a cui non bastò vincere lo scudetto per essere riconfermato. L'ex tecnico del Marsiglia è un amante della difesa a tre, ma in questi ultimi mesi della stagione potrebbe anche confermare quella a 4 a cui la squadra biancoceleste è abituata da anni e rimandare così il cambio di modulo.