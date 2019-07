Lazio, Milinkovic-Savic verso lo United: operazione da 90 milioni

LA TRATTATIVA

La volta buona. Sergej Milinkovic-Savic si appresta a lasciare la Lazio per volare in Premier League, al Manchester United. I biancocelesti e i Red Devils hanno trovato l'accordo sulla base di 75 milioni più 15 di bonus secondo quanto riporta Il Tempo. Il centrocampista sarebbe ormai a un passo dall'addio ('anticipato' di fatto da Lotito settimana scorsa) e avrebbe fatto già sapere ai compagni di squadra che nella prossima stagione non indosserà la maglia capitolina. A Manchester dovrebbe guadagnare 6 milioni a stagione fino al 2024. La Premier chiama Milinkovic-Savic

Il tentativo dei Diavoli Rossi è quindi andato a buon fine. Per l'accelerazione finale bisogna attendere la cessione di Pogba: il Real Madrid è in netto vantaggio sulla Juventus ma l'eventuale inserimento di Dybala potrebbe intralciare i blancos e favorire la Signora.

Il destino di SMS è comunque 'segnato' e Lotito avrà a disposizione cospicue risorse da reinvestire (almeno in parte) per operazioni in entrata. In particolare le Aquile starebbero insistendo per due centrocampisti: restano due i profili caldi: Yusuf Yazici del Trabzonspor e Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Entrambi hanno una valutazione di 20 milioni.