Lazio, Milinkovic-Savic ai saluti. Juve, Inter e Milan: tutti vogliono il Sergente

C'è LA FILA

Ultima in casa per il centrocampista serbo che non rinnoverà il contratto. A 28 anni cambia aria, piace in Premier: base d'asta 30 milioni di euro

© Getty Images Sergej Milinkovic-Savic nella sfida interna contro la Cremonese saluterà i tifosi della Lazio. A Champions League raggiunta, con un contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista serbo ha deciso di non rinnovare e per questo in estate con ogni probabilità sarà addio. La Lazio ne ha preso atto e dalla fine del campionato l'agente del giocatore avrà il via libera per presentarsi da Lotito con offerte da almeno 30-35 milioni di euro per studiare un accordo. E le pretendenti non mancano.

Ventotto anni e nel pieno della maturità calcistica, per Milinkovic-Savic dopo anni di presunti flirt di mercato smorzati dalle richieste astronomiche della Lazio è il momento di cambiare aria e sull'agenda del procuratore gli appuntamenti con i più importanti club d'Europa sono già stati fissati. La sfida contro la Cremonese già retrocessa all'Olimpico sarà dunque l'occasione per il serbo di salutare i tifosi della Lazio, lasciandosi in ottimi rapporti.

Una vera trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 non è mai iniziata e anche la Lazio sa che l'estate 2023 sarà l'ultima in cui potrà chiedere un prezzo adeguato per il cartellino del giocatore, fissando la base d'asta a 30 milioni di euro per poi salire. Il futuro in Premier League sembra essere quello più probabile, ma a queste cifre anche le big d'Italia possono chiedere informazioni e fare due calcoli per un giocatore che in Serie A sposta gli equilibri. Juventus, Inter e Milan restano alla finestra.

Juventus - In altri tempi questa sarebbe stata la scelta preferita di Milinkovic-Savic, ma lo scenario è cambiato e non sorride ai bianconeri. Una ipotesi, rilanciata da Il Messaggero, sarebbe quella di riscattare Milik dal Marsiglia e inserirlo come contropartita per la Lazio in una ipotetica offerta per il serbo. Difficile.

Inter - La società nerazzurra può vantare uno dei centrocampo più forti a livello europeo e la finale di Champions League è lì a dimostrarlo, ma un giocatore come Milinkovic-Savic fa gola a tutti, quindi anche all'Inter. Il fattore in più in questo caso è Simone Inzaghi in panchina che lo conosce molto bene e sa quanto il serbo può essere utile alla sua squadra. Potrebbe essere un premio per la cavalcata europea e i due successi nelle coppe nazionali, ma la valutazione resta molto alta e l'inserimento di Mulattieri nell'offerta non sposta di molto la situazione.

Milan - C'è anche il Milan tra le società che guardano con attenzione la situazione di Milinkovic-Savic, ma la concorrenza è tanta e con il prezzo destinato a salire difficilmente i rossoneri parteciperanno ad aste milionarie. Il giocatore piace molto a Maldini già da diversi anni e un giocatore con quelle caratteristiche è una priorità del Milan, ma per parlarne seriamente le richieste dovranno abbassarsi ed è difficile, se non impossibile.