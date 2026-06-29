Manovre biancocelesti

Lazio, il sogno è Zaniolo: l'Udinese fissa il prezzo, ma prima bisogna cedere

Il trequartista sta trattando con i friulani per l'adeguamento dell'ingaggio: i biancocelesti sono pronti a inserirsi 

29 Giu 2026 - 10:02
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Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da scrivere. Dopo il riscatto dal Galtasaray, il trequartista sta discutendo di importanti termini contrattuali con l'Udinese e molti club stanno monitorando con attenzione l'evolversi della situazione, pronti a inserirsi nel caso in cui la trattativa dovesse fallire. Tra questi c'è anche la Lazio

La trattativa con l'Udinese

 Il mese scorso, i friulani hanno acquistato Zaniolo a titolo definitivo dal Gala per 10 milioni di euro ma ora dovranno risolvere il nodo legato all'ingaggio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Udinese non è obbligato a farlo visto che gli accordi pattuiti il settembre scorso sono validi anche per le prossime stagioni. Invece, l'entourage del calciatore vorrebbe puntare a un ritocco verso l'alto: attualmente con i bianconeri guadagna 1,5 milioni, la metà di quanto percepiva in Turchia. 

La valutazione dei friulani

 La Lazio resta alla finestra. Zaniolo piace molto a Rino Gattuso e il nuovo tecnico biancoceleste ha chiesto uno sforzo alla società per provare a portarlo nella Capitale, sempre che il classe '99 e l'Udinese non raggiungano un accordo. Nel caso, la trattativa non sarebbe affatto semplice. I friulani valutano il trequartista tra i 15 e i 20 milioni di euro e Lotito è costretto ad operare a saldo zero: prima di acquistare nuove pedine, dovrà per forza vendere. 

Lazio, servono le uscite

 Sul fronte delle cessioni, comunque, qualcosa si muove. Oltre agli addii certi di Provedel e Romagnoli, rispettivamente in direzione Inter e Al-Sadd, i biancocelesti potrebbero separarsi anche da Lazzari, Pellegrini e Gila. Il difensore è sempre in orbita Napoli e con la sua uscita Lotito potrebbe incassare una cifra importante da reinvestire. Per Zaniolo, però, potrebbe essere necessario qualche altro sacrificio. 

Lotito e Gattuso vogliono comunque provarci, consci del fatto che un colpo come l'ex Roma può riaccendere l'entusiasmo di un ambiente deluso dall'ultima stagione e ancora critico nei confronti della società. 

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