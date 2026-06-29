Lazio, il sogno è Zaniolo: l'Udinese fissa il prezzo, ma prima bisogna cedere

La Lazio resta alla finestra. Zaniolo piace molto a Rino Gattuso e il nuovo tecnico biancoceleste ha chiesto uno sforzo alla società per provare a portarlo nella Capitale, sempre che il classe '99 e l'Udinese non raggiungano un accordo. Nel caso, la trattativa non sarebbe affatto semplice. I friulani valutano il trequartista tra i 15 e i 20 milioni di euro e Lotito è costretto ad operare a saldo zero: prima di acquistare nuove pedine, dovrà per forza vendere.