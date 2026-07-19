Perisic-Inter, ritorno di fiamma in vista? Ecco l'indizio social del croato

Il nome di Ivan Perisic è stato nuovamente accostato all'Inter in questa sessione di mercato. I nerazzurri sono alla ricerca di un esterno e il croato rappresenterebbe un'opzione di esperienza e low cost. Il classe '89 spera in una chiamata della sua ex squadra e intanto lancia i primi segnali tramite il proprio profilo Instagram. Perisic ha condiviso nelle storie un post dell'Inter, in cui il club celebrava tutti i nerazzurri scesi in campo in una finale del Mondiale, scatenando moltissime reazioni tra i tifosi dei campioni d'Italia. Primo indizio di mercato?