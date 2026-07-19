Vojvoda saluta il Como: "Non so come ringraziarvi"

In un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Mergim Vojvoda ha salutato il Como dopo il passaggio all'Udinese. Queste le parole del kosovaro: "Famiglia, non so come ringraziarvi! Sono onorato di aver portato la vostra maglia e aver fatto la storia con tutti voi per questo Club, mi sono veramente sentito felice qua e questo non ha prezzo ! Voglio ringraziare tutti i giocatori passando per il presidente, il mister e tutto lo staff. Grazie ai tifosi per l’amore e il supporto, un grande in bocca al lupo".