La Serie A 2026/27 sarà svelata domani: ecco tutte le novità del calendario

Per evitare il caos della penultima giornata che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza con il Master 1000 al Foro Italico, l'algoritmo terrà conto anche dei grandi appuntamenti italiani del tennis: Atp Finals di Torino e, appunto, gli Internazionali. In queste due occasioni non potranno essere disputate le rispettive stracittadine che coinvolgono Juventus e Torino all'ombra della Mole e Lazio e Roma all'Olimpico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse (Champions, Europa e Conference League) non potrà affrontarsi nei turni tra le due settimane consecutive di coppe.