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La Serie A 2026/27 sarà svelata domani: ecco tutte le novità del calendario

Per la prima volta l'algoritmo terrà conto degli appuntamenti tennistici di Torino e Roma

04 Giu 2026 - 13:02
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Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026/27. Domani, venerdì 5 giugno, verrà svelato il calendario del prossimo campionato: l'algoritmo che stilerà le 38 giornate terrà conto di quattro importanti novità. 

Le date

 Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionali rivisitata: la prima farà saltare infatti due giornate (27 settembre e 4 ottobre), mentre le altre due (format classico, un turno di stop) sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due, invece, i turni infrasettimanali: 28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. 

I cambiamenti

 Per evitare il caos della penultima giornata che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza con il Master 1000 al Foro Italico, l'algoritmo terrà conto anche dei grandi appuntamenti italiani del tennis: Atp Finals di Torino e, appunto, gli Internazionali. In queste due occasioni non potranno essere disputate le rispettive stracittadine che coinvolgono Juventus e Torino all'ombra della Mole e Lazio e Roma all'Olimpico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse (Champions, Europa e Conference League) non potrà affrontarsi nei turni tra le due settimane consecutive di coppe. 

Dove e quando vedere il sorteggio

 Il calendario della Serie A 2026/2027 verrà svelato ufficialmente domani, venerdì 5 giugno alle 18:30 al Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. La cerimonia sarà trasmessa in streaming sul nostro sito Sportmediaset.it

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© Ufficio Stampa |  Pallone Serie A 2026/2027
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