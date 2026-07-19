Milan, per Tomori spunta un altro club di Premier League

Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Il difensore non è più ai livelli dei suoi primi anni in rossonero e ora non è più considerato incedibile. Sulle tracce del classe '97 ci sarebbe già il Conventry di Lampard, fresco di promozione in Premier League e alla ricerca di rinforzi d'esperienza. Nelle ultime ore, però, diverse indiscrezioni riportano anche dell'interesse del Newcastle. I Magpies hanno già trattato con il Milan: nel 2023 per l'acquisto di Sandro Tonali e un anno fa per quello di Malick Thiaw.