Lazio, i quattro acquisti in stand by: l'addio di Correa per averli contro l'Empoli

QUESTIONE DA RISOLVERE

Felipe Anderson e i nuovi volti non sono ancora stati registrati per via dell'indici di liquidità fuori dalla norma. Corsa contro il tempo

L'estate della Lazio è decisamente particolare. Dopo l'addio inaspettato a Simone Inzaghi, a sorpresa perché arrivato pochi giorni dopo la conferma, e l'arrivo di Sarri, sul mercato la società biancocelesta si è mossa poco ma al momento i quattro volti nuovi non sono ancora stati registrati. Se Lotito non riuscirà a piazzare una cessione importante entro venerdì alle 12, Felipe Anderson e compagni salteranno la sfida contro l'Empoli.

Il problema è legato all'indice di liquidità imposto dalla Figc, ovvero il rapporto tra spese e ricavi calcolato nell'arco di dodici mesi. Il limite è di 0,6 e attualmente la Lazio si trova ben al di sopra di questo valore che per essere abbassato richiede una cessione importante.

Il ritorno di Felipe Anderson, ma anche l'arrivo di Hysaj, del giovane Luka Romero e di Kamenovic sono dunque in standby per la Serie A, così come il rinnovo contrattuale di Stefan Radu. Per essere a disposizione contro l'Empoli dovranno essere registrati entro venerdì alle 12, il che significa una liquidità importante in entrata entro quella data.

Per esempio la cessione di Joaquin Correa, in uscita e in trattativa con diversi club in giro per l'Europa. Altrimenti un aumento di capitale che garantisca una immissione di denaro sufficiente per formalizzare questi tesseramenti in attesa. Il presidente Lotito si è detto tranquillo: "Con me il risultato è garantito, non c'è alcuna preoccupazione, tessereremo tutti all'ultimo".