Torino, Baroni in bilico: spunta Juric per la prossima stagione

Il Torino riflette sul futuro di Marco Baroni. Il tecnico potrebbe rimanere in panchina fino al termine della stagione ma non è da escludere una separazione in estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in caso di addio la società prenderebbe in considerazione il ritorno di Ivan Juric. Il croato ha allenato i granata dal 2021 e al 2024 e i rapporti con la dirigenza sembrano tornati sereni. Molto dipenderà da come Baroni chiuderà il campionato: se non dovesse riuscire a riscattare una prima parte complicata allora l'addio potrebbe essere quasi sicuro.