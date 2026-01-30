IL CASO

Lazio, braccio di ferro con Romagnoli: non convocato per il Genoa, l'Al Sadd non molla

Nonostante il comunicato biancoceleste, il difensore resta separato in casa e spera nel trasferimento in Qatar

30 Gen 2026 - 13:48
videovideo

Alessio Romagnoli non giocherà in Lazio-Genoa. Il difensore non è stato convocato per la partita di stasera e resta altissima la tensione con il club, anche dopo il comunicato che aveva confermato la sua permanenza e la volontà della società di Lotito di toglierlo dal mercato. 

La frattura però è evidente e non è rientrata: Romagnoli aveva accettato la proposta dell'Al Sadd ed era pronto a trasferirsi in Qatar. Negli ultimi giorni si è allenato a parte, scosso dalle vicende che sembravano aver cambiato il suo destino sul mercato.

La mancata convocazione invece riapre il possibile fronte della partenza, con la squadra di Roberto Mancini pronta a insistere per portare il 31enne all'addio alla Serie A. 

lazio
mercato
romagnoli

Ultimi video

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:36
Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

01:33
Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

I più visti di Lazio

Lazio: ufficiale Daniel Maldini, subito a disposizione di Sarri

Lotito chiude la telenovela Romagnoli: "Con Sarri confronto, non scontro". Poi la risposta a Zaccagni

Alessio Romagnoli

Lazio, Romagnoli è un caso: vuole parlare con Sarri, cosa succede ora

Loftus-Cheek e Fabiani

Clamoroso Lazio, denuncia ai carabinieri: "Trattative Loftus e Samardzic sabotate"

Tare, da Klose a SMS: i 18 migliori colpi in 18 anni di Lazio

Sarri, no a offerta faraonica dagli Emirati: ora vuole garanzie da Lotito

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:21
Parma, ufficiale l'acquisto di Nesta Elphege
15:14
Milan, non solo Mateta: anche un difensore per Allegri a gennaio
15:11
Verona, ufficiale Lovric in prestito dall'Udinese
14:01
Torino, fatta per Prati dal Cagliari: visite mediche in corso
Asllani al Besikts
13:54
Kristjan Asllani, visite mediche completate col Besiktas