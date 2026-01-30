Lazio, braccio di ferro con Romagnoli: non convocato per il Genoa, l'Al Sadd non molla
Nonostante il comunicato biancoceleste, il difensore resta separato in casa e spera nel trasferimento in Qatar
Alessio Romagnoli non giocherà in Lazio-Genoa. Il difensore non è stato convocato per la partita di stasera e resta altissima la tensione con il club, anche dopo il comunicato che aveva confermato la sua permanenza e la volontà della società di Lotito di toglierlo dal mercato.
La frattura però è evidente e non è rientrata: Romagnoli aveva accettato la proposta dell'Al Sadd ed era pronto a trasferirsi in Qatar. Negli ultimi giorni si è allenato a parte, scosso dalle vicende che sembravano aver cambiato il suo destino sul mercato.
La mancata convocazione invece riapre il possibile fronte della partenza, con la squadra di Roberto Mancini pronta a insistere per portare il 31enne all'addio alla Serie A.