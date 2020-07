Lazio, c'è l'offerta per David Silva: 4 milioni per tre anni

IL SOGNO

Il sogno David Silva non è tramontato, anzi potrebbe diventare realtà. La Lazio ha fatto pervenire al campione spagnolo in uscita dal Manchester City la propria offerta, che consisterebbe in un triennale da circa 4 milioni a stagione (bonus compresi). Il 34enne calciatore ha preso tempo per decidere, ma avrebbe accolto favorevolmente la proposta. Su di lui ci sono diverse squadre, ma il pericolo maggiore arriva da Valencia e Betis.

Dopo 10 anni Silva lascerà il Manchester City a fine stagione, una decisione maturata e annunciata già l'estate scorsa. Agli ordini di Guardiola, l'ex nazionale spagnolo ha ancora dimostrato di essere un giocatore di caratura mondiale e che può dare ancora tanto. Per questo motivo in questi mesi si sarebbe convinto a iniziare una nuova avventura in un campionato competitivo, sebbene le offerte economicante più interessanti siano arrivate dalla Mls (da parte dell'Inter Miami di Beckham) e dagli Emirati Arabi (lo vuole l'Al Sadd dell'ex compagno di nazionale Xavi).

La Lazio, quindi, deve stare attenta alle sirene spagnole, in particolar modo al Valencia, il club in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Da una parte l'esperienza in Serie A e la possibilità di giocare ancora la Champions, dall'altra il cuore. Qualunque sarà la sua decisione, Tare dovrà aspettare ancora un po', perché il ragazzo è concentrato sulla Champions League.