Lazio, David Silva può arrivare a costo zero

COLPO DALLA PREMIER

La Lazio si è arresa al sogno scudetto dopo una grande annata ma ha intenzione di riprovarci la prossima stagione e ha già in mente un colpo da regalare a Simone Inzaghi: David Silva. Lo spagnolo, 34 anni, si svincolerà a fine stagione dal Manchester City e ha ricevuto offerte da Dubai ma, secondo AS, il club biancoceleste ha allacciato i contatti da ieri trovando un'apertura del giocatore.

Il centrocampista, dopo dieci stagioni nei Citizens condite da 14 trofei, non avrebbe ancora intenzione di uscire dal calcio ai massimi livelli e vedrebbe nella Lazio una grande occasione per continuare a giocare la Champions League e provare un'esperienza in Serie A. Il ds biancoceleste Tare avrebbe già incontrato Silva e il suo entourage per mostrargli il progetto del club, la proposta è un contratto biennale.

Su David Silva, campione del mondo con la Spagna nel 2010, anche lo Shabab Al-Ahli Dubai e l'Al-Nasr Dubai oltre alla suggestione di un ritorno a Valencia o l'ipotesi MLS.