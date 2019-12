Zidane pressa il Real Madrid: "Voglio Pogba"

L'OBIETTIVO

C'è un ritornello che riecheggia nelle stanze dei dirigenti del Real Madrid, sino ad arrivare all'ufficio di Florentino Perez: "Voglio Pogba, subito o a fine stagione". Il buon momento di Ernesto Valverde non ferma i desideri di Zinedine Zidane, che la scorsa estate si era dovuto arrendere al mancato acquisto del centrocampista del Manchester United. E la Juventus, a cui il Polpo rimane legato, osserva interessata.

Marca racconta di come nelle ultime settimane il pressing del tecnico francese sia diventato ancor più assillante, anche perché quella era stata l'unica vera richiesta di mercato quando aveva accettato di tornare sulla panchina del Real lo scorso marzo. I contatti tra Zidane e Pogba non si sono mai interrotti, lo stesso centrocampista continua nel lavoro di persuasione con i dirigenti dello United: la prima mossa è quella di dire no a qualsiasi proposta di rinnovo del contratto in scadenza 2021.

Il problema, per Zidane, è che gli inglesi vogliono 120 milioni di euro e non tutti al Real Madrid sono convinti, più da un punto di vista di equilibri di spogliatoi che di cassa, che Pogba debba essere pagato più di Hazard, per cui sono stati investiti circa 100 milioni di euro. Ed è qui che può inserirsi la Juventus, che non ha mai dimenticato il "suo" Polpo, e in qualche modo tifa la fazione intransigente al Real per lavorare con più calma in estate quando il grande colpo potrebbe arrivare proprio a centrocampo.