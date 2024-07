Zaniolo avvicina Koop alla Juve: Giuntoli vicino al tesoretto per l'olandese

MERCATO BIANCONERO

L'arrivo dell'ex giallorosso all'Atalanta dimostra che il centrocampista è in partenza

© Getty Images La novità è che presto Juventus e Atalanta riprenderanno a parlare di Koopmeiners. L'arrivo di Zaniolo in nerazzurro spinge l'olandese verso nuovi lidi e si sa che il suo interesse principale è quello a colori bianconeri. C'è l'accordo tra Giuntoli e il suo agente Baving per un contratto da 4 milioni a stagione, senza i bonus. Non resta che trovare la formula giusta per convincere l'Atalanta, visto che la Juve non vuole allontanarsi dall'offerta di 40 milioni e i bergamaschi ne vogliono 60.

Thiago Motta lo vuole per completare un centrocampo nuovo di zecca con Douglas Luiz e Thuram. I pezzi pregiati che possano garantire il tesoretto per arrivare a Koop non mancano di certo. Dopo aver piazzato Kean e Kaio Jeorge, Giuntoli ha comunque parecchi giocatori da vendere. Innanzitutto uno tra Chiesa e Soulé. Con il primo i dirigenti bianconeri sono disposti a scendere dall'originaria cifra di 40 milioni (potrebbero accontentarsi di 25), mentre per l'argentino la valutazione è sempre di 40. Poi c'è Huijsen, rientrato dal prestito alla Roma, che può garantire tra i 30 e i 35 milioni di euro. Ci sono da piazzare anche McKennie, Milik e Kostic. Non mancano, insomma, i giocatori che possano garantire la cifra giusta per arrivare all'olandese, il vero grande obiettivo della Juventus 2024-25.