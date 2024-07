Buongiorno, c'è anche l'Inter. L'agente: "Ne abbiamo parlato"

conteso

Il Napoli aveva già trovato l'accordo col Torino ed è vicino all'intesa col giocatore. Ma a sorpresa è spuntata l'Inter

Ieri Napoli e Torino avevano raggiunto la fumata bianca per Alessandro Buongiorno, ai granata andrebbero 35 milioni di euro più 5 di bonus, oggi è andato in scena un incontro tra il club di De Laurentiis e l'agente del giocatore: filtrano sensazioni positive anche se, a sorpresa, Beppe Riso ha svelato pure l'interesse dell'Inter. I nerazzurri, infatti, che devono capire come procedere sul mercato dopo l'infortunio di Buchanan, si sentono coperti sulle fasce con Darmian e Carlos Augusto in attesa del rientro del canadese e quindi - anche per via dell'interesse di squadre straniere per de Vrij - ora cercherebbero più che altro un difensore centrale.

Di qui la richiesta di informazioni nerazzurra per Buongiorno, con il club che avrebbe chiesto tempo al giocatore: prima di affondare il colpo con il Torino, infatti, dovrebbe effettuare alcune cessioni. Il difensore granata dunque ora è in mezzo al guado: accettare subito il Napoli, pronto a chiudere l'affare (offerto un quinquennale da 3 milioni di euro circa più bonus), oppure attendere l'Inter. A stretto giro di posta, probabilmente già in serata, giocatore e agente si confronteranno per capire che decisione prendere. "Buongiorno-Napoli? Pensavo Buongiorno all'Inter (ride, ndr). Ne abbiamo parlato anche con l'Inter, due battute, un po' di chiacchiere... Forse mezza battuta su Buongiorno l'abbiamo messa in piedi" le parole di Riso uscendo dalla sede nerazzurra, dov'era andato per parlare principalmente di Oristanio.

Da non escludere, comunque, che quella dell'Inter (a cui è stato proposto Hermoso, svincolato dopo l'addio dall'Atletico Madrid, anche lui sul taccuino del Napoli) sia più che altro un'azione di disturbo visti i costi connessi all'operazione Buongiorno.

IL RETROSCENA SULLA JUVENTUS

Non solo Napoli e Inter su Buongiorno, Tuttosport ha svelato un retroscena relativo all'inserimento della Juventus, che sognava un altro colpo dai granata dopo quelli che hanno portato nella Torino bianconera Ogbonna e Bremer. La Vecchia Signora avrebbe addirittura fatto una proposta migliore di quella del Napoli, da 42 milioni di euro più 5 di bonus, ma decisiva è stata la volontà del giocatore, che non se l'è sentita di tradire i tifosi granata.

"Non posso proprio" avrebbe ripetuto a più riprese Buongiorno a Giuntoli, che gli aveva proposto di diventare il prossimo rinforzo della squadra di Thiago Motta. Posizione ribadita anche nella serata di mercoledì, durante un confronto con i vertici del Toro: "Come faccio? No, non posso". Come la scorsa estate quando all'ultimo minuto rifiutò la corte dell'Atalanta, ancora una volta hanno quindi vinto il cuore e il forte attaccamento al Torino. Buongiorno è ambizioso e prossimamente farà uno step in avanti firmando per il suo nuovo club, ma quel club non sarà la Juve.

