La Juve vince ma non convince: ancora troppe le incognite che Spalletti deve risolvere

Nella ripresa con l'ingresso di Conceiçao al posto di uno Zhegrova che ancora fa fatica a trovare il ritmo partita, la Juve ha iniziato a dare qualche segno di vita in più in attacco, nonostante David, comunque poco servito, non sia mai riuscito a dare il contributo che ci si aspetterebbe da lui. La svolta definitiva è arrivata quando Spalletti ha rivoltato la squadra come un calzino, passando al 4-2-3-1, con l'ingresso di Openda per Locatelli. I bianconeri si sono trovati così con Kelly e Kalulu centrali, McKennie e Cambiaso teorici esterni bassi ma in realtà due mezzali offensive (vista la costante ricerca dell'accentramento in fase di possesso palla), Koopmeiners riportato in mezzo a far coppia con Miretti (e poi Thuram) e con Conceiçao, Openda e Yildiz alle spalle di David. Da una combinazione tra i due falsi terzini è arrivato il vantaggio bianconero, poi bissato da una giocata di Yildiz che ha sbloccato l'attaccante canadese.