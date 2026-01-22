Yildiz e il dribbling sul futuro: "Non parlo del mio contratto, qui è casa mia"

Champions League, Juventus-Benfica 2-0: il film della partita
© Getty Images
© Getty Images
Le parole dell'attaccante bianconero a un'emittente turca
Il futuro di Kenan Yildiz è un dossier importantissimo in casa Juventus. Il classe 2005 va in scadenza nel 2029 ma le recenti sirene di mercato provenienti dall'estero costringono i bianconeri a fare delle valutazioni su ingaggio e prolungamento.
Al momento, però, Yildiz pensa solamente ai prossimi impegni: "Il contratto? Non ne parlo. Sono concentrato solo sul campo e su quello che devo fare qui. Sto bene alla Juventus ed è questo che conta adesso. Qui è casa mia".
Reduce dal successo dei bianconeri contro il Benfica, ai microfoni di TRT Spor il classe 2005 ha aggiunto: "La Champions è sempre speciale, ma dobbiamo prepararla come tutte le altre gare, esattamente come in Serie A. Serve dare il 100%. Ci alleniamo e lavoriamo molto bene e, ogni volta che scendiamo in campo, dobbiamo fare tutto nel modo giusto, perché in Champions League vogliamo andare fino in fondo".
Il talento bianconero ha poi commentato le recenti parole di stima ricevute da Luciano Spalletti: "Ha detto che mi vuole bene come a un figlio. Alla Juventus mi sento molto bene, questa è la mia squadra. Con il mister ho un rapporto speciale: è una grande persona, fa tanto per me e io cerco di dare sempre tutto per lui e per la squadra".
Sui confronti con Lamine Yamal, Yildiz resta cauto: "È un grande giocatore, uno dei più forti al mondo. A me non piacciono i paragoni: penso solo a fare il mio lavoro, a migliorarmi ogni giorno e a dare il massimo per la Juventus, per la società, la squadra e i tifosi".
© Getty Images
© Getty Images