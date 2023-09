Juventus, l'agente di Vlahovic a Torino per il rinnovo del contratto

Juventus-Lazio, le foto del match

































































Quattro gol in quattro partite, un'intesa crescente con Federico Chiesa e la Juventus seconda in classifica: è un momento d'oro per Dusan Vlahovic che, dopo le difficoltà della scorsa stagione (anche per via del problema pubalgia), sembra tornato quello dei tempi di Firenze, quello per cui i bianconeri avevano speso 80 milioni di euro. Dalla possibile partenza in estate e la trattativa per Romelu Lukaku ai discorsi sul rinnovo per un futuro targato Juve a lungo, oltre il 2026 dell'attuale contratto: una fiducia a lunghissimo termine che l'attaccante si sta meritando sul campo ma è anche una necessità per il club dal punto di vista finanziario.