Juventus, Vlahovic ci ripensa? Dusan non scalda le big e Carnevali prova a tentarlo
L'attaccante serbo ha ricevuto offerte soltanto dalla Turchia. Il neo ad bianconero potrebbe mettere sul piatto un contratto annuale da 8 milioni bonus compresi
Dusan Vlahovic scruta l'orizzonte in cerca di risposte sul suo futuro. L'attaccante serbo infatti ancora non sa quale sarà la sua prossima squadra: il contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno e, da quel, momento, sarà a tutti gli effetti svincolato. È raro che calciatori del suo status nel pieno della carriera (classe 2000) arrivino a pochi giorni dalla scadenza senza certezze sul futuro. Dusan, come si direbbe in NBA, ha sondato il mercato della free agency e le offerte che ha raccolto non l'hanno soddisfatto per nulla.
Il serbo e suo papà Milos, che gli fa anche da agente, pensavano che gli interessamenti arrivati nel corso della stagione da alcune big europee (Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona su tutte) potessero tramutarsi in proposte concrete. Così non è stato: le pretese economiche di Vlahovic (che oggi guadagna circa 12 milioni di euro) e del suo entourage sono state considerate esagerate. A bussare con convinzione alla porta del serbo sono arrivate soltanto sirene turche: il Besiktas di Italiano, con cui Dusan ha brillato a Firenze, e il Galatasaray che in una sola estate potrebbe perdere sia Icardi che Osimhen. Soluzioni che non convincono a pieno e allora il 26enne potrebbe tornare sui suoi passi e riaprire clamorosamente la porta a un rinnovo con la Juventus.
Il neo ad Giovanni Carnevali considerava chiusa la questione Vlahovic, ma il cambio di prospettiva del serbo potrebbe mettere in discesa il tavolo delle trattative verso un rinnovo che, alla fine, potrebbe essere la soluzione migliore per tutti. Dusan avrebbe la possibilità di riscattarsi dopo una stagione segnata da un lungo stop per infortunio con un allenatore che lo stima come Luciano Spalletti e i bianconeri non dovrebbero spendere gran parte del budget per rivoluzionare completamente l'attacco dove, oltre a quella del serbo, ci sono da definire le posizioni di David e Openda (sull'ex Lipsia si registra un interessamento del Lione). E allora la convergenza si potrebbe trovare su un rinnovo di uno o due anni a 6 milioni che, con i bonus, possono salire fino a 8.
La Juve ha comunque in mente di regalare a Spalletti un altro attaccante oltre a Vlahovic: Sorloth e Kolo Muani sono i preferiti ma la rosa di candidati, da Papi a Marmoush, è ampia. Se alla fine con il serbo non si dovesse trovare la quadra, un solo innesto davanti potrebbe non bastare e il budget a disposizione di Carnevali non è infinito...