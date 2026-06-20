Juventus, Vlahovic ci ripensa? Dusan non scalda le big e Carnevali prova a tentarlo

Dusan Vlahovic scruta l'orizzonte in cerca di risposte sul suo futuro. L'attaccante serbo infatti ancora non sa quale sarà la sua prossima squadra: il contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno e, da quel, momento, sarà a tutti gli effetti svincolato. È raro che calciatori del suo status nel pieno della carriera (classe 2000) arrivino a pochi giorni dalla scadenza senza certezze sul futuro. Dusan, come si direbbe in NBA, ha sondato il mercato della free agency e le offerte che ha raccolto non l'hanno soddisfatto per nulla.

Il serbo e suo papà Milos, che gli fa anche da agente, pensavano che gli interessamenti arrivati nel corso della stagione da alcune big europee (Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona su tutte) potessero tramutarsi in proposte concrete. Così non è stato: le pretese economiche di Vlahovic (che oggi guadagna circa 12 milioni di euro) e del suo entourage sono state considerate esagerate. A bussare con convinzione alla porta del serbo sono arrivate soltanto sirene turche: il Besiktas di Italiano, con cui Dusan ha brillato a Firenze, e il Galatasaray che in una sola estate potrebbe perdere sia Icardi che Osimhen. Soluzioni che non convincono a pieno e allora il 26enne potrebbe tornare sui suoi passi e riaprire clamorosamente la porta a un rinnovo con la Juventus.