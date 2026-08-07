Fiorentina, Mastantuono è arrivato in città! Oggi visite e firma, tutti i dettagli

Franco Mastantuono, il colpo da novanta della campagna acquisti della Fiorentina, è atterrato nella serata di ieri a Firenze accolto da circa 500 tifosi. Sistemati gli ultimi dettagli con il Real Madrid, il talentuosissimo classe 2007 è pronto a iniziare la propria avventura in Italia con la maglia Viola. Oggi il calciatore svolgerà le visite mediche, poi la firma ufficiale sul contratto. Mastanuono, strappato alla concorrenza di mezza Europa, arriva in prestito secco, l'unica spesa per il 19enne riguarderà l'ingaggio: metà (1,8 milioni) lo pagherà la Fiorentina, l'altra metà il Real che un anno fa ci investì 63 milioni.