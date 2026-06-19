La Juve ora si muove sul serio: obiettivo Lucumí in difesa e nuovo assalto per Kolo Muani

La Juve va di fretta. Carnevali si sta muovendo per allestire al più presto una rosa all'altezza delle ambizioni del club dopo una stagione da dimenticare. Si lavora per cambiare tutti i reparti. In difesa, come riporta Tuttosport, salgono le quotazioni di Jhon Lucumí. Il colombiano è legato al Bologna da una clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino alla metà di luglio. Proprio per questo motivo la Juventus starebbe lavorando con i rossoblù per trovare una formula che consenta di diluire l'investimento nel tempo. Resta comunque sempre aperta la trattativa che porta a Muharemovic del Sassuolo, su cui la Juventus vanta il 50% della futura rivendita. Le partenze, molto probabili, di Bremer e Gatti spingono la dirigenza bianconera verso soluzioni alternative.
C'è poi la questione centravanti. Al di là della telenovela Vlahovic, Canevali e Spalletti vogliono un attaccante con determinate caratteristiche e proprio per questo, pur restando viva la pista Sorloth, c'è stato un nuovo riavvicinamento al Psg per Kolo Muani. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante francese, rientrato alla base dopo il prestito al Tottenham e non rientrando nei piani di Luis Enrique, è ancora sul mercato. E' previsto a breve un incontro tra Carnevali e la dirigenza parigina per valutare se sia possibile strappare ai campioni d'Europa in carica una formula che preveda il prestito con diritto di riscatto.