La Juve ora si muove sul serio: obiettivo Lucumí in difesa e nuovo assalto per Kolo Muani

C'è poi la questione centravanti. Al di là della telenovela Vlahovic, Canevali e Spalletti vogliono un attaccante con determinate caratteristiche e proprio per questo, pur restando viva la pista Sorloth, c'è stato un nuovo riavvicinamento al Psg per Kolo Muani. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante francese, rientrato alla base dopo il prestito al Tottenham e non rientrando nei piani di Luis Enrique, è ancora sul mercato. E' previsto a breve un incontro tra Carnevali e la dirigenza parigina per valutare se sia possibile strappare ai campioni d'Europa in carica una formula che preveda il prestito con diritto di riscatto.