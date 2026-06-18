MANOVRE BIANCONERE

Juventus 2026/27, la lista di Spalletti: chiede a Carnevali cinque acquisti per il rilancio

Spalletti definisce la Juve 2026/27: da Vicario a Kolo Muani, ecco i 5 obiettivi di mercato per il nuovo progetto bianconero

18 Giu 2026 - 09:47
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Ora che l'organizzazione dirigenziale è stata definita (anche se non del tutto, visto il possibile ritorno di Tognozzi) con l'arrivo di Carnevali, anche Luciano Spalletti è più sereno. Sereno ma non soddisfatto, nel senso che ora vuole che gli obiettivi di mercato già concordati con Comolli trovino completezza col nuovo ad, chiamato al difficile compito di vendere gli esuberi al miglior prezzo possibile per incassare quei milioni necessari per i cinque colpi che ha in mente il tecnico toscano per la Juventus 2026/27.

Juventus, intrigo portiere

 Si parte dal portiere, con Di Gregorio destinato a lasciare Torino (attenzione al Besiktas di Vincenzo Italiano): Alisson era il sogno di Lucio ed è complicatissimo che la pista si riapra, non a caso la Juve aveva guardato in casa Aston Villa trovando l'accordo sul contratto con Emiliano Martinez ma la cifra del cartellino prospettata dagli agenti, 5 milioni, non collima con le richieste inglesi pari a circa 15 milioni. E allora si è tornati a guardare in casa Tottenham con Guglielmo Vicario che vuole tornare in Serie A. Sfumata l'opzione Inter, per lui restano bianconeri e Napoli. E proprio tra gli azzurri c'è un'alternativa all'ex Empli: Vanja Milinkovic-Savic. Più lontano Jan Oblak (Atletico Madrid).

Frattesi aspetta la Juventus

 In difesa il pallino di Spalletti resta Jhon Lucumì, in uscita dal Bologna, che piace anche alla Roma ma soprattutto alla Premier League. In mediana attenzione alla situazione di Davide Frattesi, che sembra vicino a completare il trasferimento al Nottingham Forest, saltato lo scorso gennaio, ma che ha per il momento stoppato l'ipotesi inglese per attendere novità proprio da Torino visto che Spalletti lo aveva valorizzato ai tempi della Nazionale e gradirebbe riallenarlo: l'Inter, però, chiede 30 milioni.

Due nuovi attaccanti per la Juve

 E poi la situazione in attacco, probabilmente quella che più necessita d'interventi nonostante il recente riscatto di Boga. Il dossier Dusan Vlahovic può riaprirsi ma serve uno sforzo dell'attaccante per abbassarsi lo stipendio, ma Spalletti vuole due punte quindi restano calde le piste che portano a Randall Kolo Muani, da dodici mesi in attesa di tornare a Torino, e Alexander Sorloth per il quale il tecnico si è speso in prima persona chiamandolo per prospettargli un ruolo da protagonista.

Juventus, servono plusvalenze entro il 30 giugno: i giocatori che potrebbero partire

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© Getty Images | Michele Di Gregorio (valutato 15 milioni)
© Getty Images | Michele Di Gregorio (valutato 15 milioni)
© Getty Images | Michele Di Gregorio (valutato 15 milioni)

© Getty Images | Michele Di Gregorio (valutato 15 milioni)

© Getty Images | Michele Di Gregorio (valutato 15 milioni)

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