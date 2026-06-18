Juventus 2026/27, la lista di Spalletti: chiede a Carnevali cinque acquisti per il rilancio

Si parte dal portiere, con Di Gregorio destinato a lasciare Torino (attenzione al Besiktas di Vincenzo Italiano): Alisson era il sogno di Lucio ed è complicatissimo che la pista si riapra, non a caso la Juve aveva guardato in casa Aston Villa trovando l'accordo sul contratto con Emiliano Martinez ma la cifra del cartellino prospettata dagli agenti, 5 milioni, non collima con le richieste inglesi pari a circa 15 milioni. E allora si è tornati a guardare in casa Tottenham con Guglielmo Vicario che vuole tornare in Serie A. Sfumata l'opzione Inter, per lui restano bianconeri e Napoli. E proprio tra gli azzurri c'è un'alternativa all'ex Empli: Vanja Milinkovic-Savic. Più lontano Jan Oblak (Atletico Madrid).