Juventus, parte lo sprint per il portiere: Vicario in pole, ma c'è un'alternativa

Chiusi i colpi Kolo Muani e Alajbegovic, adesso la Juventus deve concentrarsi sul problema del portiere. Con il passare dei giorni alcuni degli obiettivi sono andati sfumando, a partire da quel "Dibu" Martinez al quale ormai i bianconeri avrebbero rinunciato. Carnevali e Massara hanno comunicato all'Aston Villa di non voler proseguire la trattativa a causa delle richieste economiche del club inglese, che voleva 15 milioni di euro per lasciare libero l'argentino.
Il preferito di Spalletti è così diventato Zion Suzuki, ma l'inserimento del Psg ha complicato i piani della Signora. I francesi si sono detti disposti ad accontentare le richieste del Parma, mettendo sul piatto una trentina di milioni e così la Juve, salvo colpi di scena o una improbabile cessione in prestito proprio da parte dei campioni d'Europa, ha dovuto mettersi da parte.
I profili a disposizione restano così un paio. Il primo e più probabile è quello di Guglielmo Vicario. Sia per le sue qualità, sia per il fatto che il Tottenham ha aperto al prestito secco, cosa che consentirebbe di non appesantire le casse della Continassa. Sono in programma nuovi contatti per capire se gli Spurs apriranno definitivamente a questa soluzione, considerato che il portiere italiano non rientra più nei loro piani.
L'alternativa sarebbe Vanja Milinkovic-Savic, ma anche qui c'è l'ostacolo del costo del cartellino. Il Napoli chiede 15 milioni di euro, ma avrebbe anche una controproposta. Inserire il portiere serbo nella trattativa, con conguaglio, per Federico Gatti, che Allegri vorrebbe in azzurro. Operazione complicata, ma da tenere comunque viva. Sullo sfondo restano le ipotesi, tutte da pianificare, Chevalier e Atubolu.
Di certo, l'arrivo di un portiere aprirebbe alla partenza di uno tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin, con il primo che vorrebbe comunque giocarsi le sue chance e il secondo desideroso di tornare a giocare con regolarità.