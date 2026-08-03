Juventus, parte lo sprint per il portiere: Vicario in pole, ma c'è un'alternativa

I profili a disposizione restano così un paio. Il primo e più probabile è quello di Guglielmo Vicario. Sia per le sue qualità, sia per il fatto che il Tottenham ha aperto al prestito secco, cosa che consentirebbe di non appesantire le casse della Continassa. Sono in programma nuovi contatti per capire se gli Spurs apriranno definitivamente a questa soluzione, considerato che il portiere italiano non rientra più nei loro piani.