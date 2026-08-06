Roma, ai dettagli il rinnovo di Lorenzo Pellegrini

La storia tra Pellegrini e la Roma non è destinata a finire. Il numero 7, infatti, dopo un'estate trascorsa lontano dai riflettori a seguito della scadenza del contratto, sembra essere più che mai vicino al rinnovo. L'intesa è stata trovata, almeno per altri due anni, e l'annuncio arriverà nei prossimi giorni dopo la definizione degli ultimi dettagli. Per Pellegrini, quella che inizierà tra pochi giorni sarà l'undicesima stagione con la maglia della Roma, impreziosita dalla possibilità di tornare a giocare la Champions League dopo otto anni.