Trabzonspor, è un colpo storico: ufficiale l'ingaggio di Mohamed Salah

Il Trabzonspor mette a segno il colpo più importante della propria storia: è ufficiale l'ingaggio di Mohamed Salah. Il leggendario calciatore egiziano, ex colonna del Liverpool, è stato annunciato tramite i social del club di Trebisonda. Un affare pensato, sviluppato e portato a termine con grande astuzia e rapidità dai dirigenti turchi, che sono riusciti ad approfittare dei tentennamenti del Besiktas per soffiare il giocatore ai rivali. Salah al Trabzonspor guadagnerà circa 17 milioni di euro l'anno e ha firmato un contratto biennale.