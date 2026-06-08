Real, la conferma di Florentino fa sorridere la Juve: Brahim Diaz più vicino

Nessun colpo di scena a Madrid: Florentino Perez ha vinto le elezioni superando lo sfidante Enrique Riquelme col 65% delle preferenze grazie a un programma elettorale ambizioso, basato principalmente sul clamoroso ritorno di José Mourinho sulla panchina del Bernabeu e sulla promessa di un nuovo super colpo "galactico" da 150 milioni di euro. I soci Blancos confermano El Presi e a Torino Spalletti sorride perché lo spazio nel Real per Brahim Diaz, reduce da una stagione da 'soli' 1600 minuti, rischia di azzerarsi definitivamente, soprattutto se il club come sembra eserciterà la recompra e riporterà alla Casa Blanca Nico Paz.