MANOVRE BIANCONERE

La confessione dei genitori di Palmisani: "Lorenzo sogna la Juve, la tifiamo da sempre"

Quella del portiere è una famiglia bianconera: "Lui guardava i video di Buffon, il destino gli ha permesso di esordire in Serie A proprio con la squadra del cuore" 

24 Set 2026 - 09:30
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Mentre la Juve chiude per Neto dopo l'infortunio di Grabara, l'assist per il portiere del futuro arriva direttamente dalla famiglia del possibile portiere del futuro. Ovvero Lorenzo Palmisani, il numero uno del Frosinone che tanto bene ha fatto in questo inizio di campionato, in particolare nella sfida contro il Como. 

I genitori del classe 2004, Piero e Graziella, raccontano infatti la passione di famiglia per i colori bianconeri: "Non sappiamo cosa dire, siamo proprio tutti juventini", confessano a Tuttosport, "E pensare che il destino ha permesso a Lorenzo di esordire in A proprio contro la Juve. Abbiamo sperato che Calvani segnasse l'1-1, sarebbe stato bellissimo. È chiaro che la Juve sia un sogno, ma a noi basta soltanto che nostro figlio sia sempre felice".

Palmisani è cresciuto con un solo idolo: "Ha sempre avuto in testa Buffon: non so quanti video di Gigi abbia guardato nella sua vita", ha spiegato papà Piero. Invece mamma Graziella, ex portiere in una squadra amatoriale allenata dal marito, gli ha trasmesso la passione per il ruolo: "Ma non gli ho mai dato particolari consigli. La svolta è arrivata ad agosto dell'anno scorso, quando Sherri si è fatto male in Coppa Italia contro il Monza, ma guai a lui se si monta la testa".

Anche lei conferma la "juventinità" della famiglia: "È così da sempre: prima la Juve e poi tutto il resto. Speriamo che Lorenzo continui così, ma ha la testa giusta per affrontare ogni cosa con grande equilibrio".

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 Carnevali e Massara apprezzano da tempo il profilo di Palmisani, ritenuto portiere di affidamento per il futuro. In estate, i primi contatti con l'agente non erano andati oltre a un reciproco interessamento, anche perché la dirigenza della Vecchia Signora doveva pensare a completare il reparto dopo gli addii di Di Gregorio e Perin.

Al fianco di Vicario ora ci sarà Neto dopo l'infortunio di Grabara, ma non è detto che a gennaio non si possa pensare a un nuovo innesto per le prossime stagioni, magari cercando di bloccare proprio Palmisani. Nel 2022 accadde qualcosa di simile con la trattativa per Gatti, con affare concluso a gennaio e trasferimento completato nell'estate successiva. Tra gli altri nomi alternativi a Vicario, arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto, Tuttosport segnala anche Marco Carnesecchi e Mile Svilar, portiere già affermati e che sarebbero pronti a diventare immediatamente titolari. 

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