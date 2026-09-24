La confessione dei genitori di Palmisani: "Lorenzo sogna la Juve, la tifiamo da sempre"

I genitori del classe 2004, Piero e Graziella, raccontano infatti la passione di famiglia per i colori bianconeri: "Non sappiamo cosa dire, siamo proprio tutti juventini", confessano a Tuttosport, "E pensare che il destino ha permesso a Lorenzo di esordire in A proprio contro la Juve. Abbiamo sperato che Calvani segnasse l'1-1, sarebbe stato bellissimo. È chiaro che la Juve sia un sogno, ma a noi basta soltanto che nostro figlio sia sempre felice".