Ufficiale: Andreoletti è il nuovo allenatore dell'Empoli

Domani la conferenza stampa di presentazione al Castellani

30 Set 2026 - 10:22
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 Matteo Andreoletti, allenatore Empoli © instagram

 Matteo Andreoletti, allenatore Empoli © instagram

L'Empoli Football Club "è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Matteo Andreoletti. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e questa mattina alle 10.00 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento. Oltre a mister Andreoletti, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Andrea Malgrati, nel ruolo di allenatore in seconda, e Andrea Molteni in qualità di preparatore atletico".

Mister Andreoletti sarà presentato alla stampa domani, giovedì 1 ottobre, alle ore 11.00 nella sala stampa Antonio Bassi dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena. Dal 2024 Andreoletti è stato l'allenatore del Padova. Con i veneti conquista il primo posto nel Girone A di Serie C con 86 punti, chiudendo il campionato con il miglior attacco e la miglior difesa e riportando la formazione euganea in Serie B dopo sei anni. Un risultato che gli permette inoltre di diventare il più giovane allenatore ad aver mai vinto un campionato di Serie C. Nella stagione successiva guida il Padova in Serie B, prima di concludere la propria esperienza sulla panchina biancoscudata nel marzo 2026. 

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