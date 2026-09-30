Serie B, il valzer è completo: Pagliuca nuovo allenatore della Carrarese

Novità in Serie B: Guido Pagliuca è il nuovo allenatore della Carrarese. Dopo aver lasciato l'Empoli, il tecnico prende il posto sulla panchina giallazzurra dell'esonerato Cioffi, e firma un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028.

Per il mister toscano oggi la prima seduta di allenamento con la squadra e domenica 11 ottobre l'esordio ufficiale alle 17.15 in trasferta contro il Padova.

In carriera Pagliuca ha collezionato diverse esperienze tra Serie C - Lucchese, Siena, Ghiviborgo e Real Forte Querceta - e Serie B - Juve Stabia ed Empoli. Tra i traguardi più importanti raggiunti finora dall'allenatore spicca sicuramente la storica qualificazione ai playoff di B con la Juve Stabia, nella stagione 2024-2025.