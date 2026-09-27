MANOVRE BIANCONERE

Neto è arrivato a Torino: ora visite e firma con la Juve

L'estremo difensore pronto a firmare un accordo con i bianconeri fino a giugno 2027

27 Set 2026 - 12:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

C'è un nuovo portiere in città. Per Norberto Neto è la giornata delle formalità: quelle del suo ritorno, a 9 anni di distanza, in bianconero. Prima le visite mediche al J|Medical, poi la firma del contratto che lo legherà alla Juve fino al 30 giugno 2027. Il brasiliano arriva a Torino per fare il vice di Guglielmo Vicario e sostituire l'infortunato Kamil Grabara, rimasto fuori dai giochi per tutta la stagione a causa della lesione al legamento crociato del ginocchio destro. L'infortunio, riportato nel corso di un allenamento, ha costretto il giocatore a operarsi (intervento già avvenuto e che è andato a buon fine) e la società a intervenire tempestivamente. 

Neto, reduce da un'esperienza in Brasile al Botafogo, faceva parte delle occasioni del mercato degli svincolati. Non sarà difficile per lui ambientarsi, avendo già giocato in Serie A tra il 2015 e il 2017 con le maglie di Fiorentina e Juventus. A Torino, dove ha ricoperto il ruolo di secondo di Gianluigi Buffon, l’avventura è stata sicuramente positiva da un punto di vista del palmarès: 2 scudetti, 2 Coppe Italia, e 1 Supercoppa Italiana. Forse è anche per questo che alla Continassa è stato individuato subito come la scelta migliore per risolvere in poco tempo l'emergenza in porta. D’altronde se l'ultima esperienza è stata così positiva, chissà che non possa portare di buon auspicio anche per il nuovo corso in bianconero. E di questi tempi alla Juve e a Spalletti, un po' di fortuna non farebbe certo male.

Leggi anche

Yildiz è tornato dalla Juve: alla Continassa via alla seconda fase del recupero. I tempi

neto
juve

Ultimi video

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

02:27
Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

Accomando su un big dell'Inter: "Addio sicuro!"

01:41
Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

Accomando: "Juventus, scelto il portiere del futuro"

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

I più visti di Juventus

Douglas Luiz

Svolta a sorpresa: ora Douglas Luiz può rinnovare, il piano della Juventus

La confessione dei genitori di Palmisani: "Lorenzo sogna la Juve, la tifiamo da sempre"

La Juve sfida United e Liverpool: Balde del Barcellona nel mirino per la fascia sinistra

MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

Juve, conto alla rovescia per il portiere: Neto in pole, spunta un ex Milan. Per l'estate occhio a Palmisani

Juve, contatti per chiudere con Neto. Per il futuro occhi su Palmisani: operazione "alla Gatti"?

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:11
Juve, Neto è sbarcato a Torino: ora le visite
11:20
Atalanta, Scalvini rinnova
15:54
Patric-Lazio, addio a un passo: lo aspetta Balotelli
15:27
Serie B: il tecnico Pagliuca si dimette dall'Empoli e va alla Carrarese
Gonçalo Inacio
13:16
Milan, a gennaio 40 milioni di euro per il difensore centrale