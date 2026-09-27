Neto è arrivato a Torino: ora visite e firma con la Juve

Neto, reduce da un'esperienza in Brasile al Botafogo, faceva parte delle occasioni del mercato degli svincolati. Non sarà difficile per lui ambientarsi, avendo già giocato in Serie A tra il 2015 e il 2017 con le maglie di Fiorentina e Juventus. A Torino, dove ha ricoperto il ruolo di secondo di Gianluigi Buffon, l’avventura è stata sicuramente positiva da un punto di vista del palmarès: 2 scudetti, 2 Coppe Italia, e 1 Supercoppa Italiana. Forse è anche per questo che alla Continassa è stato individuato subito come la scelta migliore per risolvere in poco tempo l'emergenza in porta. D’altronde se l'ultima esperienza è stata così positiva, chissà che non possa portare di buon auspicio anche per il nuovo corso in bianconero. E di questi tempi alla Juve e a Spalletti, un po' di fortuna non farebbe certo male.