Tecnico Juve, il Sole 24 Ore rilancia: l'Adidas spinge Guardiola a Torino

01/06/2019

Fatto sta che la suggestione ci ha messo poco a diventare un'altra bomba pronta a esplodere: Guardiola alla Juve con l'aiuto di Adidas e Pochettino, questa sera impegnato nella finale di Champions tra il suo Tottenham e il Liverpool, al Manchester City. Per buona pace di Maurizio Sarri e di quanti, noi compresi, sono convinti che sarà il tecnico italiano a guidare i bianconeri nella prossima stagione.



Ma Adidas, dicevamo, perché per il Sole la questione è centrale. L'azienda tedesca, già sponsor della Juve e fresca di rinnovo multi-milionario con i bianconeri, sarebbe pronta a finanziare l'affare pagando l'ingaggio faraonico - si parla di 25 milioni l'anno - garantito dal club torinese a Guardiola. Perché? Semplice, perché sullo spagnolo del City si sta muovendo molto attivamente la Puma, competitor diretta di Adidas già in trattativa con Guardiola. Questo per dire che balleranno anche molti soldi alla voce stipendio, ma ne ballano molti di più sul fronte della sponsorizzazione. Insomma, l'eventuale investimento di Adidas avrebbe un margine di guadagno molto più importante di qualunque spesa.



A questo gioco di incastri mancano però due pezzi strettamente legati. Perché la Juve ha sempre negato questa possibilità e non si è ufficialmente mai mossa per Guardiola? Semplice: perché il sostituto di Pep al City sarebbe Mauricio Pochettino, come detto impegnato nella finale di Champions di questa sera e, di conseguenza, nemmeno nominabile fino a domani. Quindi, di nuovo per sintetizzare l'indiscrezione del Sole 24 Ore, Guardiola alla Juve con l'aiuto di Adidas che si occuperebbe di coprire la spesa per il suo ingaggio e Pochettino al Manchester City. E Sarri? In questo gioco delle due sedie rimarrebbe in piedi e tornerebbe prepotentemente sul mercato dove altri club italiani sarebbero pronti a offrirgli una casa. Ma è solo questione di giorni. Mentre Sarri si incammina verso Torino e su di lui non smette di allungarsi l'ombra di un sogno chiamato Guardiola.