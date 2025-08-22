Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Bologna, Italiano annuncia Rowe: "Spacca le partite e ti fa vincere trofei". E Immobile "segnerà tanto"

22 Ago 2025 - 14:51
© IPA

© IPA

Bernardeschi e Ferguson sono convocati, ma non ancora al massimo. Zortea appena arrivato, Miranda squalificato. È arrivato Rowe per le visite, ma non convocato, anche se le attese sull'inglese acquistato dal Marsiglia sono altissime, d'altronde rappresenta l'investimento maggiore della storia rossoblù con i suoi 19,5 milioni di costo cartellino: "Ha estro, forza fisica e la qualità che spacca le partite e ti fa vincere i trofei", ha spiegato Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro la Roma all'Olimpico alla prima di campionato. "Lo scorso anno abbiamo scritto la storia, ma ora ricomincia tutto da zero. Non dobbiamo andare in giro pensando di essere quelli egregi della scorsa stagione ma ripartire. La Roma ha un nuovo allenatore e potrebbe aver bisogno di tempo, come noi un anno fa, ma è una squadra di valore e qualità, spinta da uno stadio pazzesco. Dovremo tenere la spina attaccata perché arriveranno da ogni parte ed essere velenosi, sarà partita uomo su uomo. Immobile? Farà molti gol e parla molto con i giovani, se Castro lo ascolterà imparerà moltissimo".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

Dybala, intrigo in famiglia. La moglie: "Se il Boca chiama...". Ma Paulo smentisce: "Resto a Roma"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:03
Torino, continuano i contatti con il Venezia per Oristanio
16:21
Cremonese: ufficiale Payero in prestito dall'Udinese
15:10
Pisa, suggestione Vogliacco
14:51
Bologna, Italiano annuncia Rowe: "Spacca le partite e ti fa vincere trofei". E Immobile "segnerà tanto"
14:44
Roma, Gasperini: "Pellegrini? Se trova una soluzione adeguata andrà via"