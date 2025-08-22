Bologna, Italiano annuncia Rowe: "Spacca le partite e ti fa vincere trofei". E Immobile "segnerà tanto"

Bernardeschi e Ferguson sono convocati, ma non ancora al massimo. Zortea appena arrivato, Miranda squalificato. È arrivato Rowe per le visite, ma non convocato, anche se le attese sull'inglese acquistato dal Marsiglia sono altissime, d'altronde rappresenta l'investimento maggiore della storia rossoblù con i suoi 19,5 milioni di costo cartellino: "Ha estro, forza fisica e la qualità che spacca le partite e ti fa vincere i trofei", ha spiegato Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro la Roma all'Olimpico alla prima di campionato. "Lo scorso anno abbiamo scritto la storia, ma ora ricomincia tutto da zero. Non dobbiamo andare in giro pensando di essere quelli egregi della scorsa stagione ma ripartire. La Roma ha un nuovo allenatore e potrebbe aver bisogno di tempo, come noi un anno fa, ma è una squadra di valore e qualità, spinta da uno stadio pazzesco. Dovremo tenere la spina attaccata perché arriveranno da ogni parte ed essere velenosi, sarà partita uomo su uomo. Immobile? Farà molti gol e parla molto con i giovani, se Castro lo ascolterà imparerà moltissimo".