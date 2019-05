Sarri-Juventus, passo avanti: l'agente del tecnico ha incontrato il Chelsea

31/05/2019

La Juventus e Maurizio Sarri hanno fatto un passo l'uno verso l'altro. Il procuratore del tecnico neovincitore dell'Europa League, Fali Ramadani ha incontrato la dirigenza del Chelsea per capire l'effettiva possibilità di liberare Sarri dal club londinese. Un incontro positivo con Ramadani che avrebbe lanciato segnali positivi alla Juventus: il nodo da slegare resta l'eventuale indennizzo da riconoscere ai Blues.

Archiviata in bacheca l'Europa League, Maurizio Sarri si appresta a scoprire le proprie carte sul futuro come dichiarato nelle ultime settimane. Il suo agente Fali Ramadani ha incontrato il Chelsea per delineare la possibilità di liberarsi dal contratto raccogliendo segnali positivi, mentre l'accordo con i bianconeri ci sarebbe già da tempo sulla base di 7 milioni di euro a stagione. Sarri avrebbe fatto sapere a Marina Granovskaia la volontà di lasciare Londra, ma la risposta definitiva dei Blues arriverà nei prossimi giorni dopo un confronto con Abramovich.