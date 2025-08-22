Cagliari, è sfida con il Genoa per Facundo Gonzalez

Il Cagliari è alla caccia di un difensore e pensa a Facundo Gonzalez, di proprietà della Juventus, ma reduce da un prestito al Feyenoord. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore uruguaino è nel mirino anche del Genoa.
