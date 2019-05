Le nuove voci su Guardiola fanno volare la Juve in Borsa

31/05/2019

Il mercato, inteso quello del calcio, condiziona ancora quello economico. Il titolo Juventus, infatti, "vola" in Borsa sul finale con gli investitori che speculano sulle nuove indiscrezioni che darebbero Pep Guardiola in pole per allenare il club bianconero la prossima stagione. Le azioni hanno chiuso con un rialzo del 5,1% a 1,532 euro, accelerando bruscamente a circa un'ora dalla chiusura delle contrattazioni.