Juventus, a rischio il passaggio di Szczesny all'Al Nassr: trattativa in stand-by

MANOVRE BIANCONERE

All'interno del club saudita non ci sarebbe uniformità di vedute sul portiere polacco: chiesto tempo ai bianconeri

Brusca frenata nella trattativa tra Juventus e Al Nassr per il trasferimento in Arabia di Wojciech Szczęsny. All'interno del club saudita sarebbero emerse alcune difformità di vedute sul portiere polacco e ai bianconeri sarebbe stato chiesto più tempo per riflettere sull'operazione: come riporta Fabrizio Romano, un affare che fino a qualche giorno fa sembrava fatto è dunque al momento in stand-by.

Le due società avevano raggiunto un'intesa di massima sulla base di un conguaglio di circa 4-5 milioni di euro e anche l'accordo tra Szczesny e l'Al Nassr (19 milioni a stagione) sembrava ormai definito. Il rischio concreto è quello di veder sfumare un affare fondamentale in ottica spending review (quello del polacco è uno degli stipendi più alti della rosa) per un club che aveva già individuato in Michele Di Gregorio il sostituto ideale.