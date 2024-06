Juventus, settimana calda: dall'annuncio di Thiago Motta al destino di Chiesa e Szczesny

MANOVRE BIANCONERE

La settimana che vede aprirsi gli Europei in Germania, sarà calda, caldissima, in casa Juventus. Innanzitutto potrebbe esserci l'annuncio di una notizia che ormai tutti danno per scontata: l'ingaggio di Thiago Motta al posto di Allegri sulla panchina bianconera. Il tecnico italiano-brasiliano, potrebbe rientrare dalle vacanze e recarsi a Torino per darà il via ufficiale alla sua nuova avventura: firma e annuncio si attendono per i prossimi giorni e comunque prima dell'inizio del torneo continentale per nazionali. Il suo insediamento potrebbe coincidere con la decisione definitiva sui destini di Federico Chiesa e Tek Szczesny. Entrambi sembrano essere fuori dai progetti tecnici e mentre Cristiano Giuntoli sta provando a convincere Adrien Rabiot a rimanere alla Juve (e vuole una risposta a breve), per l'attaccante e il portiere la situazione è diametralmente opposta a quella del francese.

Per quanto riguarda Chiesa, a breve è previsto un incontro tra il suo agente, Fali Ramadani, e il direttore tecnico della Signora. Sul tavolo ci sono un rinnovo di contratto davvero complesso o l'immediata cessione. L'esterno piace, e molto, ad Antonio Conte, che lo vorrebbe a tutti i costi al Napoli. La Juve, dal canto suo, vuole però monetizzare e si aspetta un'offerta da 40 milioni di euro. Cifra ridimensionabile con l'inserimento di Giovanni Di Lorenzo, che ha rotto con l'ambiente azzurro e cerca squadra. In alternativa, Chiesa è cercato anche dalla Roma, ma attenzione a possibili offerte dalla Premier League.

Chi sembra essere già stato messo fuori dalla porta, letteralmente, è Szczesny. L'imminente annuncio di Michele Di Gregorio è la conferma che la Juve vuole cambiare anche nel reparto degli estremi difensori, visto che pure il destino di Mattia Perin è in bilico. Il numero uno ormai ex Monza viene considerato pronto per fare il titolare e così si cerca una soluzione per il polacco. Szczesny vorrebbe terminare il suo contratto, in scadenza nel 2025, alla Juventus, ma ha rifiutato la proposta di prolungare per spalmarsi l'ingaggio. L'Al Nassr di CR7 si è fatto avanti per portarlo in Arabia e Giuntoli potrebbe lasciarlo partire anche a zero, o quasi, pur di liberarsi del suo stipendio pesante.

Restando in ambito di spalmature, bisogna risolvere anche la situazione di Dusan Vlahovic. All'attaccante serbo è stato proposto un prolungamento che vede il passaggio da 12 a 8 milioni di euro a stagione. La risposta è stata negativa e anche se in questo caso la scadenza non è imminente (2026), non si potrà procastinare troppo la discussione.