La Juventus blinda la porta: c'è Di Gregorio, affare da 20 milioni con il Monza

FIRMA VICINA

Il miglior portiere della Serie A 2023/24 è pronto a vestire il bianconero. Uno tra Szczesny e Perin è destinato all'addio. Cambiaso rinnova fino al 2029

La Champions League ritrovata e il cambio di guida tecnica dopo il termine della seconda era di Allegri porterà grosse novità in casa Juventus. In attesa dell'ufficializzazione dell'ingaggio di Thiago Motta come allenatore, la società bianconera si sta muovendo per chiudere trattative che prescindono dal nuovo allenatore. Una di queste pista porta a Michele Di Gregorio, fresco vincitore del premio di miglior portiere del campionato, pronto a vestire il bianconero per 20 milioni di euro da girare al Monza.

Classe 1997, Di Gregorio è cresciuto nelle giovanili dell'Inter ma è al Monza - dopo diverse esperienze in Serie C - che il suo livello si è alzato esponenzialmente. Titolare nella storica stagione della promozione in Serie A coi brianzoli, al primo anno nel massimo campionato ha difeso e mantenuto il posto da titolare a suon di prestazioni nonostante l'investimento della società in Alessio Cragno. In questa stagione ha fatto ancora meglio conquistando il premio di miglior portiere della Serie A inanellando partite ad altissimo livello e parate, tantissime.

La Juventus lo ha messo nel mirino da diverse settimane e il ds Cristiano Giuntoli ha tentato l'affondo con il Monza: sul tavolo 20 milioni di euro e il trasferimento in estate. Ma al posto di chi?

I bianconeri in porta sono coperti con Szczesny e Perin, ma la nuova Champions League e soprattutto il contratto in scadenza nel 2025 di entrambi ha portato a diverse riflessioni. Dopo anni da secondo del polacco, Perin potrebbe optare per una ultima parte di carriera da protagonista: piace al neopromosso Parma, ma anche alla Roma. Szczesny invece, salvo clamorose offerte, potrebbe restare in scadenza e alternarsi tra i pali con Di Gregorio, come del resto Thiago Motta ha fatto spesso in stagione al Bologna con Skorupski e Ravaglia.

CAMBIASO RINNOVA CON LA JUVENTUS FINO AL 2029

La storia di Andrea Cambiaso alla Juventus è iniziata da poco, ma proseguirà ancora per lungo tempo: è infatti ufficiale il rinnovo e il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029. Nella sua prima stagione juventina, Cambiaso è diventato un punto di riferimento assoluto, giocando 32 partite, 28 dal primo minuto (record per lui) segnando 3 gol e servendo sei assist.