Spalletti: "McKennie non ci sarà. Valutiamo Lucumi titolare. Kolo Muani? Avevo portato un foglio..."

"Mi ero fatto un foglio con tutte le dichiarazioni che ho fatto su Kolo: di tutte le belle cose che gli ho detto, vi è piaciuta solo quella lì. Maremma... Abbiamo speso tanto per lui e vogliamo metterlo nelle condizioni di restituirci tutta la fiducia che gli abbiamo dato. Parliamo di un calciatore bravissimo nel venire incontro alla palla e anche quando parte in velocità, è morbido con i piedi e sa palleggiare con la squadra, sa fare il trequartista e la punta esterna. Ho solo detto che deve fare attenzione al fatto che non ha giocato moltissimo".