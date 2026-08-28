Juve, dal sorteggio pericoli dalla Spagna e dall'Olanda e occhio al Rennes

La Juventus, nella fase a girone unico dell'Europa League, affronterà Real Sociedad, Rennes, Omonia e Nec in casa, Az Alkmaar, Ferencvaros, Celta Vigo e Beer Sheva in trasferta. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa di Montecarlo. Non un gruppo complicato, poteva andare molto peggio, ma ci sono delle squadre non certo facili.
A partire dalla Real Sociedad. La squadra basca, guidata dallo statunitense Matarazzo, è stata massacrata dal Real nell'ultima uscita in Liga, ma resta un gruppo che cerca un gioco brillante e offensivo. Ha vinto la Coppa del Re e a quella rosa ha aggiunto il difensore Sarr, del Chelsea. Può contare su elementi tecnici come Kubo e l'esterno alto portoghese Gonçalo Guedes. Anche se il vero punto di forza è l'attaccante della Nazionale campione del mondo Oyarzabal. C'è anche un'altra squadra spagnola non proprio semplicissima da affrontare: il Celta Vigo. Da due anni e mezzo è guidata da Claudio Giraldez, che ha risollevato il club portandolo in Europa. I giocatori più importanti sono sicuramente gli attaccanti Iago Aspas e Borja Iglesias. Da non sottovalutare l'Az Alkmaar, guidato da gennaio da Echteld, che ha vinto le ultime Coppa e Supercoppa d'Olanda, così come i connazionali del Nec, che hanno chiuso al terzo posto, dietro a Psv e Feyenoord l'ultima Eredivisie. La cura Dick Schreuder ha trasformato la squadra di Nimega nella vera sorpresa dell'ultimo campionato olandese. Occhio anche ai francesi del Rennes. Dallo scorso febbraio è guidato da Franck Haise che ha portato la squadra a un piazzamento in Europa League. Le altre del girone, Ferencvaros, Omonia e Beer Sheva, non possono certo fare paura ai bianconeri.
LE STATISTICHE
- La Juventus è rimasta imbattuta in entrambe le sfide contro la Real Sociedad nelle coppe europee: vittoria per 4-2 in casa e pareggio per 0-0 in trasferta nella fase a gironi della UEFA Champions League 2003/04.
- La Juventus non vince un match delle coppe europee contro squadre spagnole da sette match di fila (4N, 3P) - l'ultimo successo bianconero contro avversarie di questa nazione risale al 3-0 esterno contro il Barcellona dell’8 dicembre 2020.
- Juventus e AZ si affronteranno per la prima volta nella loro storia nelle coppe europee.
- La Juventus ha perso solo una delle ultime cinque trasferte in Olanda (2V, 2N), anche se l’unica sconfitta del parziale è arrivata proprio nel più recente di questi confronti (1-3 contro il PSV nei playoff della scorsa UEFA Champions League).
- La Juventus è rimasta imbattuta in entrambe le sfide contro il Rennes nelle coppe europee, nella doppia sfida della finale della Coppa Intertoto UEFA 1999 vinta dai bianconeri: successo per 2-0 in casa e pareggio per 2-2 in trasferta al ritorno.
- La Juventus ha perso solo una delle 18 sfide casalinghe contro avversarie francesi nelle coppe europee (13V, 4N) - l’unica sconfitta risale al 2 novembre 2022 contro il Paris Saint-Germain in UEFA Champions League (1-2).
- La Juventus ha vinto entrambe le sfide contro il Ferencváros nelle coppe europee (esclusa Coppa delle Fiere): 4-1 in trasferta e 2-1 in casa nella UEFA Champions League 2020/21.
- La Juventus ha battuto l’Omonia Nicosia in tutti i quattro precedenti nelle coppe europee, con un parziale complessivo di 15-2. I bianconeri sono la formazione che vanta il maggior numero di gol segnati contro il club cipriota in queste competizioni (15, appunto).
- Un pareggio e una sconfitta per la Juventus contro il Celta de Vigo nelle coppe europee, entrambi in Coppa UEFA nel 1999/00 (successo per 1-0 all’andata e sconfitta per 0-4 al ritorno, in occasione degli ottavi di finale).
- Juventus e NEC si affronteranno per la prima volta nella loro storia nelle coppe europee. In aggiunta, AZ e NEC saranno la quinta e la sesta avversarie olandesi affrontate dai bianconeri in queste competizioni, dopo Ajax, Feyenoord, PSV e Twente.
- Anche l’Hapoel Be'er Sheva sarà un’avversaria inedita per la Juventus nelle coppe europee. I bianconeri sono rimasti imbattuti in cinque delle sei sfide contro avversarie israeliane in queste competizioni (4V, 1N), anche se l’unica sconfitta risale al match più recente (0-2 in casa del Maccabi Haifa, l’11 ottobre 2022 in UEFA Champions League).