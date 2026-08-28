Juve, dal sorteggio pericoli dalla Spagna e dall'Olanda e occhio al Rennes

A partire dalla Real Sociedad. La squadra basca, guidata dallo statunitense Matarazzo, è stata massacrata dal Real nell'ultima uscita in Liga, ma resta un gruppo che cerca un gioco brillante e offensivo. Ha vinto la Coppa del Re e a quella rosa ha aggiunto il difensore Sarr, del Chelsea. Può contare su elementi tecnici come Kubo e l'esterno alto portoghese Gonçalo Guedes. Anche se il vero punto di forza è l'attaccante della Nazionale campione del mondo Oyarzabal. C'è anche un'altra squadra spagnola non proprio semplicissima da affrontare: il Celta Vigo. Da due anni e mezzo è guidata da Claudio Giraldez, che ha risollevato il club portandolo in Europa. I giocatori più importanti sono sicuramente gli attaccanti Iago Aspas e Borja Iglesias. Da non sottovalutare l'Az Alkmaar, guidato da gennaio da Echteld, che ha vinto le ultime Coppa e Supercoppa d'Olanda, così come i connazionali del Nec, che hanno chiuso al terzo posto, dietro a Psv e Feyenoord l'ultima Eredivisie. La cura Dick Schreuder ha trasformato la squadra di Nimega nella vera sorpresa dell'ultimo campionato olandese. Occhio anche ai francesi del Rennes. Dallo scorso febbraio è guidato da Franck Haise che ha portato la squadra a un piazzamento in Europa League. Le altre del girone, Ferencvaros, Omonia e Beer Sheva, non possono certo fare paura ai bianconeri.