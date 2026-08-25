Juve, adesso puoi affondare il colpo Kessie: l'ex Milan attende, decisiva la cessione di Miretti

Kessie, che darebbe sostanza e qualità alla metà campo della Vecchia Signora, sta aspettando da tempo una mossa dei bianconeri. Mossa che adesso appare possibile (e fattibile economicamente). D'altronde i tempi sono stretti e la Juve non può perdere tempo. L'ex Milan infatti, ha già pronta l'alternativa, ossia l'Al Ittihad, che ha da tempo messo sul tavolo un ricco biennale da 10 milioni di euro. I bianconeri, che da settimane lavorano per tenere viva la pista Kessie, adesso hanno tutto per formulare l'offerta definitiva. Il 29enne, sbocciato nel Cesena, attende l'ultimo passo della Juve ma aspetterà all'infinito. Adesso tocca a Carnevali e Massara chiudere il cerchio.