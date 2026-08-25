MANOVRE BIANCONERE

Juve, adesso puoi affondare il colpo Kessie: l'ex Milan attende, decisiva la cessione di Miretti

Il centrocampista aspetta la mossa di Carnevali che da tempo tiene viva la pista relativa all'ivoriano

25 Ago 2026 - 19:33
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Sono giorni, se non ore, decisive per l'arrivo di Frank Kessie alla Juventus. In attesa di regalare un nuovo numero nove a Spalletti, i bianconeri hanno ultimato gli ultimi passi utili per fare spazio alla mezz'ala ora svincolata sul mercato. Alla partenza di Arthur, che ha rescisso il contratto, c'è da registrare l'uscita di Fabio Miretti, ormai prossimo a raggiungere Dusan Vlahovic al Besiktas. La formula? Prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione da 15 milioni di euro. Ormai ci siamo, per la gioia dell'ad Carnevali che adesso può davvero affondare il colpo per l'ex Milan.

Kessie, che darebbe sostanza e qualità alla metà campo della Vecchia Signora, sta aspettando da tempo una mossa dei bianconeri. Mossa che adesso appare possibile (e fattibile economicamente). D'altronde i tempi sono stretti e la Juve non può perdere tempo. L'ex Milan infatti, ha già pronta l'alternativa, ossia l'Al Ittihad, che ha da tempo messo sul tavolo un ricco biennale da 10 milioni di euro. I bianconeri, che da settimane lavorano per tenere viva la pista Kessie, adesso hanno tutto per formulare l'offerta definitiva. Il 29enne, sbocciato nel Cesena, attende l'ultimo passo della Juve ma aspetterà all'infinito. Adesso tocca a Carnevali e Massara chiudere il cerchio.

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