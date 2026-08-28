L'ombra del City su Enzo Fernandez? Xabi lo lascia fuori: "Non è pronto"

28 Ago 2026 - 16:07
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L'allenatore del Chelsea, Xabi Alonso, ha difeso la decisione di escludere Enzo Fernandez dalla rosa per la partita di Coppa di Lega di giovedì contro il Luton, visto l'interesse del Manchester City. Alonso ha affermato che il club ha bisogno di giocatori che "sentano la voglia di giocare", parlando della situazione del centrocampista venerdì, in vista della partita di Premier League contro il Brighton di domenica. "Abbiamo bisogno dei giocatori che siano nelle migliori condizioni per giocare", ha detto Alonso. "Dobbiamo prendere in considerazione tutto, i giocatori che sono in un buon momento, i giocatori che non sentono la giusta energia per giocare. Per me è molto importante che sentano la voglia di giocare e che siano ben preparati", ha aggiunto. "Enzo? Ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che (per il Luton) era meglio non includerlo nella rosa. È un giocatore di alto livello, non c'è dubbio", ha detto. 

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