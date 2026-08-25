Juve, rivoluzione in porta: addio Di Gregorio e Perin, Grabara atterrato a Torino

Oltre alla cessione di Di Gregorio, anche Mattia Perin lascerà la Juventus in questa sessione di calciomercato. Il portiere bianconero, infatti, ha deciso di accettare l'ambiziosa offerta arrivata dal Palermo ed è pronto a cominciare una nuova avventura. In giornata, Perin svolgerà le visite mediche a Verona, successivamente si dirigerà a Palermo dove è atteso in serata. Al posto dell'ormai ex numero uno bianconero, la Juventus ha scelto Kamil Grabara, portiere del Wolfsburg, atterrato all'aeroporto di Torino Caselle attorno alle 13: operazione in prestito con diritto di riscatto. Per il polacco è previsto un contratto fino al 2027, con rinnovo fino al 2030 in caso di riscatto. Con gli arrivi di Vicario e Grabara, e l'uscita di Di Gregorio e Perin, si completa così la rivoluzione tra i pali bianconeri. Nel ruolo di terzo portiere confermato, invece, Carlo Pinsoglio.