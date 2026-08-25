MANOVRE BIANCONERE

Juve, rivoluzione in porta: addio Di Gregorio e Perin, Grabara atterrato a Torino

L'ex Monza lascia ufficialmente i bianconeri per trasferirsi in Premier Legaue. Grabara è atterrato a Torino, visite mediche col Palermo per Perin 

25 Ago 2026 - 13:17
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Michele Di Gregorio lascia la Juventus. Dopo due anni in bianconero, l'ex portiere del Monza lascia ufficialmente Torino per trasferirsi in Premier League al Bournemouth: "Michele Di Gregorio saluta la Juventus dopo due stagioni in bianconero. Arrivato alla Juventus nell’estate del 2024, dopo aver esordito il 19 agosto nel successo per 3-0 contro il Como all’Allianz Stadium, Michele Di Gregorio ha collezionato in bianconero 84 presenze in tutte le competizioni. Ora, per Michele, inizia una nuova tappa della sua carriera in Inghilterra. In bocca al lupo, Michele!", si legge sul sito della Juventus. 

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Il comunicato

 "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Di Gregorio a fronte di un corrispettivo di € 1,3 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Bournemouth di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 12,7 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

Le parole

 "Ho percepito il desiderio del club di avermi qui e ho sentito l'ambizione di questa società di continuare a crescere e a raggiungere grandi traguardi. La Premier League è il campionato più bello del mondo. È un onore per me essere qui e avere la possibilità di giocare a un livello così alto", le parole di Di Gregorio ai canali ufficiali del club inglese.

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Rivoluzione tra i pali

 Oltre alla cessione di Di Gregorio, anche Mattia Perin lascerà la Juventus in questa sessione di calciomercato. Il portiere bianconero, infatti, ha deciso di accettare l'ambiziosa offerta arrivata dal Palermo ed è pronto a cominciare una nuova avventura. In giornata, Perin svolgerà le visite mediche a Verona, successivamente si dirigerà a Palermo dove è atteso in serata. Al posto dell'ormai ex numero uno bianconero, la Juventus ha scelto Kamil Grabara, portiere del Wolfsburg, atterrato all'aeroporto di Torino Caselle attorno alle 13: operazione in prestito con diritto di riscatto. Per il polacco è previsto un contratto fino al 2027, con rinnovo fino al 2030 in caso di riscatto. Con gli arrivi di Vicario e Grabara, e l'uscita di Di Gregorio e Perin, si completa così la rivoluzione tra i pali bianconeri. Nel ruolo di terzo portiere confermato, invece, Carlo Pinsoglio

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