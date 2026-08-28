Chiellini: "Siamo più forti e solidi, qualcosa cambierà ancora sul mercato. Yildiz fuori qualche mese"

"Per vincere in Italia l'Inter ha un grande vantaggio rispetto alle altre, qualcosa cambierà negli ultimi giorni e la squadra sta migliorando. Spalletti è un valore importante, c'è la volontà di competere ma da qui a tornare a vincere non è facile. Dipende anche dalle altre squadre e dagli infortuni. Noi pensiamo a noi stessi". "Rispetto all'anno scorso la squadra è più forte e siamo pronti", ha concluso Chiellini.