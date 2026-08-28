Chiellini: "Siamo più forti e solidi, qualcosa cambierà ancora sul mercato. Yildiz fuori qualche mese"

"Credo sia difficile capire questo sorteggio, abbiamo preso le due squadre spagnole ma l'obiettivo è andare avanti. Abbiamo evitato trasferte complicate, ora dobbiamo dimostrare in campo di meritare certe posizioni". Così Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, commenta il sorteggio di Europa League che vedrà i bianconeri affrontare due squadre spagnole come Real Sociedad e Celta Vigo (qui i dettagli sul sorteggio).
"Sia noi che il Milan abbiamo la responsabilità di raggiungere un risultato che ci consenta anche di competere per un posto in più in Champions. Siamo due squadre che ci tengono consapevoli delle difficoltà delle partite anche in campionato", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.
"Per vincere in Italia l'Inter ha un grande vantaggio rispetto alle altre, qualcosa cambierà negli ultimi giorni e la squadra sta migliorando. Spalletti è un valore importante, c'è la volontà di competere ma da qui a tornare a vincere non è facile. Dipende anche dalle altre squadre e dagli infortuni. Noi pensiamo a noi stessi". "Rispetto all'anno scorso la squadra è più forte e siamo pronti", ha concluso Chiellini.
Infine l'ex difensore ha fatto il punto sulle condizioni di Yildiz, costretto ai box: "Con l'infortunio di Kenan Yildiz c'è una assenza pesante ma questo darà modo ad altri giocatori di mettersi in mostra. Penso che la squadra possa fare un bel campionato. Yildiz ha questo problema al metatarso e si dovrà operare, starà fuori qualche mese, ma non è un infortunio che pregiudica il suo futuro. Tornerà al 100%, è solo un piccolo intoppo ma non in fluirà sulla sua carriera e le sue performance".