Juventus, Nico bloccato dopo il ko di Yildiz. E così Sorloth si allontana

L'argentino predilige giocare a destra ma può agire anche a sinistra: una duttilità tattica che lo rende una pedina preziosa. Per questo il Cholo Simeone da settimane spinge per riaverlo dopo l'ultima stagione in prestito al Wanda Metropolitano. Juve e Atletico però non sono ancora riusciti a trovare un'intesa sul cartellino dell'ex Fiorentina e Nico al momento si allena alla Continassa. Considerato fino a oggi in partenza, il futuro di Nico Gonzalez potrebbe aver subito una brusca virata dopo il problema al piede di Yildiz. Spalletti sta valutando se trattenerlo per avere una soluzione in più sugli esterni, considera che l’infortunio del 10 potrebbe essere cosa seria. E allora, con un Nico verso la permanenza, si allontana il possibile approdo di Sorloth.