MANOVRE BIANCONERE

Juventus, Nico bloccato dopo il ko di Yildiz. E così Sorloth si allontana

Il futuro dell'esterno argentino può cambiare in base ai tempi di recupero del turco. Con Nico a Torino anche Sorloth più lontano

25 Ago 2026 - 09:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Domino mercato. La Juventus tiene il fiato sospeso in attesa di sapere per quanto tempo dovrà fare a meno di Kenan Yildiz. Il talento turco ha rimediato un infortunio al piede che potrebbe tenerlo ai box fino a due mesi. Un brutto colpo per i bianconeri che ora sull'out di sinistra si ritrovano con Kerim Alajbegovic e il jolly Boga. In realtà sull'esterno ci sarebbe anche un'altra soluzione per Spalletti: Nico Gonzalez. 

Leggi anche
Kenan Yildiz

Spalletti perde subito Yildiz: infortunio al piede, rischia l'operazione

L'argentino predilige giocare a destra ma può agire anche a sinistra: una duttilità tattica che lo rende una pedina preziosa. Per questo il Cholo Simeone da settimane spinge per riaverlo dopo l'ultima stagione in prestito al Wanda Metropolitano. Juve e Atletico però non sono ancora riusciti a trovare un'intesa sul cartellino dell'ex Fiorentina e Nico al momento si allena alla Continassa. Considerato fino a oggi in partenza, il futuro di Nico Gonzalez potrebbe aver subito una brusca virata dopo il problema al piede di Yildiz. Spalletti sta valutando se trattenerlo per avere una soluzione in più sugli esterni, considera che l’infortunio del 10 potrebbe essere cosa seria. E allora, con un Nico verso la permanenza, si allontana il possibile approdo di Sorloth.

Leggi anche
Mateta (Crystal Palace)

La Juve balla sulla punta: tra Sorloth e Zirkzee rispunta Mateta

L'Atletico Madrid per ora non ha aperto a formule alternative al titolo definitivo, condizioni con cui la Juve difficilmente porterà avanti l'affare. La soluzione più logica sembrava essere quella di uno scambio: Nico a Madrid e Sorloth a Torino. Con l'argentino bloccato però la via che porta il norvegese alla corte di Spalletti si fa sempre più stretta. Tutto però dipenderà dalle condizioni di Yildiz: un lungo stop potrebbe spingere i bianconeri a cambiare le loro strategie sul mercato. 

Nico Gonzalez 'diviso' tra Inter e Juve: con lui c'è anche l'esplosiva Ludmilla

1 di 12
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

juventus
calciomercato
mercato juventus
kenan yildiz
nico gonzalez
alexander sorloth
atletico madrid
domino

Ultimi video

01:42
Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti, domani vediamo come sta"

Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti ma il mercato è bastardo"

01:30
Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:23
CLIP MN OK MERCATO JUVENTUS - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Juve, il Besiktas pensa a Miretti. Kessié può sbloccarsi"

01:19
CLIP MN OK MERCATO MILAN - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Leao, si apre la pista inglese Leao, Nkunku lascia"

01:04
Calciomercato, Raimondi: "C'è un grande ritorno in Serie A"

Calciomercato, Raimondi: "C'è un grande ritorno in Serie A"

01:47
Gabriel Jesus, Pinamonti, Kean: le ultimissime sul valzer dei centravanti

Gabriel Jesus, Pinamonti, Kean: le ultimissime sul valzer dei centravanti

02:29
Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

02:00
Raimondi: "Milan, novità importante su Inacio. E su Leao…"

Raimondi: "Milan, novità importante su Inacio. E su Leao…"

01:08
Juve, Vicario resta "solo"

Juve, rivoluzione in porta: scelto il vice di Vicario

00:52
Inter, il futuro di Lautaro è deciso

Inter, il futuro di Lautaro è deciso

00:30
Inter, Accomando: "In uscita solo un giocatore... "

Inter, Accomando: "In uscita solo un giocatore... "

00:46
Mercato, gli affari fatti di giornata: Fortini alla Fiorentina e Fadera al Cagliari, mentre trova squadra uno svincolato ex Serie A

Mercato, gli affari fatti di giornata: Fortini alla Fiorentina e Fadera al Cagliari, mentre trova squadra uno svincolato ex Serie A

02:32
Yildiz, l'offerta spaventa la Juve! Marrucci: "Vi dico cosa ne pensa la società"

Yildiz, l'offerta spaventa la Juve! Marrucci: "Vi dico cosa ne pensa la società"

01:21
Marrucci: "Da Kean a Gabriel Jesus, le mosse di Como e Napoli! Luis Henrique-Roma, trattativa ferma"

Marrucci: "Da Kean a Gabriel Jesus, le mosse di Como e Napoli! Luis Henrique-Roma, trattativa ferma"

01:42
Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti, domani vediamo come sta"

Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti ma il mercato è bastardo"

I più visti di Juventus

La Juve ha il vice Vicario: accordo con il Wolfsburg per Grabara

Juventus, Kolo Muani non basta: Zirkzee o Sorloth idee da ultima settimana. Ma prima servono cessioni

Juve, fatta per Grabara: affare concluso. Di Gregorio in Inghilterra per le visite mediche con il Bournemouth

Juve, arriva la settimana dei portieri: Di Gregorio e Perin partono, dentro Grabara

Juve, attenzione a Yildiz: l'Arsenal pronto a fare follie

Juve, attenzione a Yildiz: l'Arsenal pronto a fare follie

Zirkzee e Kessie promessi sposi della Signora: la Juve accelera per i due colpi di fine mercato e blinda Yildiz

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:12
Tottenham, altro colpo per De Zerbi: ufficiale Savinho dal Manchester City
11:11
Il Galatasaray molla Leao? Offerta ufficiale per Sarr del Palace
10:28
Il City pesca dal Brasile: 40 milioni per Allan Elias
10:20
L'Arsenal vende Martinelli e ripensa a Yildiz, la Juve non ci sente
10:00
Il Sassuolo ha già trovato l'erede di Pinamonti: Esposito