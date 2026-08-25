Juventus, Nico bloccato dopo il ko di Yildiz. E così Sorloth si allontana

Domino mercato. La Juventus tiene il fiato sospeso in attesa di sapere per quanto tempo dovrà fare a meno di Kenan Yildiz. Il talento turco ha rimediato un infortunio al piede che potrebbe tenerlo ai box fino a due mesi. Un brutto colpo per i bianconeri che ora sull'out di sinistra si ritrovano con Kerim Alajbegovic e il jolly Boga. In realtà sull'esterno ci sarebbe anche un'altra soluzione per Spalletti: Nico Gonzalez.
L'argentino predilige giocare a destra ma può agire anche a sinistra: una duttilità tattica che lo rende una pedina preziosa. Per questo il Cholo Simeone da settimane spinge per riaverlo dopo l'ultima stagione in prestito al Wanda Metropolitano. Juve e Atletico però non sono ancora riusciti a trovare un'intesa sul cartellino dell'ex Fiorentina e Nico al momento si allena alla Continassa. Considerato fino a oggi in partenza, il futuro di Nico Gonzalez potrebbe aver subito una brusca virata dopo il problema al piede di Yildiz. Spalletti sta valutando se trattenerlo per avere una soluzione in più sugli esterni, considera che l’infortunio del 10 potrebbe essere cosa seria. E allora, con un Nico verso la permanenza, si allontana il possibile approdo di Sorloth.
L'Atletico Madrid per ora non ha aperto a formule alternative al titolo definitivo, condizioni con cui la Juve difficilmente porterà avanti l'affare. La soluzione più logica sembrava essere quella di uno scambio: Nico a Madrid e Sorloth a Torino. Con l'argentino bloccato però la via che porta il norvegese alla corte di Spalletti si fa sempre più stretta. Tutto però dipenderà dalle condizioni di Yildiz: un lungo stop potrebbe spingere i bianconeri a cambiare le loro strategie sul mercato.