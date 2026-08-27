Juve decisa su Kessie: contatti con Massara e Spalletti, la chiusura può arrivare a breve

Nelle ultime ore la Juventus avrebbe alzato il pressing per mostrare a Kessie la grande volontà della società di portarlo in bianconero: Spalletti e Massara si sarebbero mossi in prima persona con delle chiamate dirette al giocatore e al suo entourage, ragion per cui ora la Juventus è in prima fila e vuole cercare di sfruttare la situazione e chiudere nel minor tempo possibile. Novità sono attese già dalle prossime ore, ma la Juve finalmente vede il traguardo vicino.