MANOVRE BIANCONERE

Juve decisa su Kessie: contatti con Massara e Spalletti, la chiusura può arrivare a breve

Per l'ivoriano si registra un interessamento anche da parte della Roma

27 Ago 2026 - 10:54
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La Juventus vuole stringere i tempi per Kessie: l'interessamento da parte della Roma e l'offerta presentato all'agente del giocatore da parte dei giallorossi hanno messo in allarme Carnevali e Massara, che puntano a portare il centrocampista ivoriano alla Continassa in breve.

Contatti diretti

 Nelle ultime ore la Juventus avrebbe alzato il pressing per mostrare a Kessie la grande volontà della società di portarlo in bianconero: Spalletti e Massara si sarebbero mossi in prima persona con delle chiamate dirette al giocatore e al suo entourage, ragion per cui ora la Juventus è in prima fila e vuole cercare di sfruttare la situazione e chiudere nel minor tempo possibile. Novità sono attese già dalle prossime ore, ma la Juve finalmente vede il traguardo vicino. 

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