Spalletti: "Kessie possibile, confermo tutto"

Luciano Spalletti, alla vigilia di Juventus-Parma, ha parlato anche di mercato in entrata: "Penso che i dirigenti stiano parlando con Kessie. Poi ci sarà un po’ da vedere se ci si riesce, perché i paletti del Fair Play finanziario sono molto stringenti per noi. Dobbiamo attenerci a quelle che sono le possibilità che abbiamo. Essendo parametro zero, è più possibile di altri, ma in generale quando vai a parlare di trasferimenti è complicato perché bisogna confrontarsi con questo Fair Play. Senza uscite diventa impossibile per noi portare gente dentro. Lui, se i direttori riescono a trovare la quadra, è una cosa che può essere possibile lo sapete bene. Confermo quello che avete scritto”.