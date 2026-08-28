Juventus, tutto fatto per Kessie: affare ai dettagli, Spalletti felice

La Juventus non aspetta le cessioni pesanti (David e Koopmeiners in prima fila) ed è pronta a chiudere per riportare Franck Kessie in Italia. L'incontro milanese con gli agenti del centrocampista ivoriano ha dato esito positivo e ormai si va verso la chiusura dell'accordo, con solo gli ultimi dettaglia da definire. Per l'ivoriano è pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione, da 4,5 milioni di euro più bonus. Così verrà accontentato Spalletti, che cercava Kessie sin dai tempi di Inter e Napoli. Vinta la concorrenza della Roma per l'ex Milan.