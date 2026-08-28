Juventus, tutto fatto per Kessie: affare ai dettagli, Spalletti felice

La Juventus non aspetta le cessioni pesanti (David e Koopmeiners in prima fila) ed è pronta a chiudere per riportare Franck Kessie in Italia. L'incontro milanese con gli agenti del centrocampista ivoriano ha dato esito positivo e ormai si va verso la chiusura dell'accordo, con solo gli ultimi dettaglia da definire. Per l'ivoriano è pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione, da 4,5 milioni di euro più bonus. Così verrà accontentato Spalletti, che cercava Kessie sin dai tempi di Inter e Napoli. Vinta la concorrenza della Roma per l'ex Milan.
Dopo tre stagioni in Arabia all'Al Ahli, il "Presidente" è pronto così a far rientro in Serie A da svincolato, cosa che era un suo obiettivo dichiarato fin dai primi momenti dell'accostamento alla Juve. Anche questo ha favorito un'operazione economicamente favorevole per le casse della Signora, che mettono un rinforzo importante a centrocampo.
Il più contento di tutti, comunque, è proprio Luciano Spalletti, che aggiunge al suo arco un elemento di forza e inserimenti, con grande esperienza e personalità.